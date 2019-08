Rostock

Dana Frohbös wurde 1989 in Rendsburg, Schleswig-Holstein geboren. Seit September 2017 arbeitet sie für die Ostsee Zeitung und hat seither alle zehn Lokalredaktionen kennengelernt. Vor ihrer Zeit in Mecklenburg-Vorpommern studierte sie in Kiel und war für den NDR als Platt-Reporterin unterwegs.

In ihrer Freizeit mag sie alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat.

