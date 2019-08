Stralsund

Kai Lachmann ist Jahrgang 1980, wurde in Dannenberg/ Elbe geboren und ist im Wendland aufgewachsen – auf’m Dorf, nur wenige Kilometer entfernt von der innerdeutschen Grenze. An die Öffnung kann er sich sehr gut erinnern, war doch von einem auf den anderen Tag ein riesiger Trubel in der verschlafenen Heimat – ungezählte Trabbis, jubelnde und weinende Menschen, ein Spektakel sondergleichen.

Als junger Erwachsener zog er drei Jahre nach Berlin, später ging er zum Studieren nach Frankfurt (Oder) an die Viadrina. Nach dem Bachelor in Kulturwissenschaften absolvierte er bei der OZ ein Volontariat, blieb der Zeitung treu und arbeitete in den Lokalredaktionen Rostock und Greifswald sowie zwei Jahre lang am Newsdesk. Seine Schwerpunkte sind Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Politik, Wirtschaft und was einem als Lokalreporter sonst noch so alles über den Weg läuft. Zudem probiert er gerne Dinge aus und berichtet im Selbsttest darüber.

Kai Lachmann lebt mit seiner Frau in Greifswald. Reisen, Sport und Musik prägen seine Freizeit.

