Stralsund

Ines Sommer ist in Zwickau geboren, kam aber schon im Alter von fünf Tagen nach Stralsund.

Nach der Mitarbeit in der Stralsunder Jugendredaktion als Pennäler begann sie ihre journalistische Ausbildung 1985 mit einem Volontariat bei der OSTSEE-ZEITUNG. Sie konnte sowohl als Jugendredakteurin als auch in den Abteilungen Innenpolitik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Fotolabor, aber auch in Betriebszeitungsredaktionen Erfahrungen sammeln.

1990 hat sie ihr Studium an der Karl-Marx-Universität in Leipzig als Diplom-Journalistin abgeschlossen und arbeitet seitdem als Redakteurin in der OZ-Lokalredaktion Stralsund. Ob Sport, Kultur, Justiz, Wirtschaft oder andere Ebenen der Kommunalpolitik in Stralsund oder auf dem platten Land zwischen Altenpleen und Tribsees – gern geht sie auf die Menschen zu, um mit ihnen Geschichten aufzuspüren.

Ines Sommer lebt mit ihrer Familie in Stralsund, liebt Krimis und nimmt gern an Motorsportveranstaltungen teil.

Kontakt zum Autor: ines.sommer@ostsee-zeitung.de

Von OZ