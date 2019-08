Grimmen

Wurde 1987 in Stralsund geboren und ist in Grimmen aufgewachsen. Lebt in einer festen Beziehung. Legte 2007 in der Trebelstadt sein Abitur ab und studierte anschließend Deutsch und Geschichte auf Lehramt Gymnasium. Von 2001 bis 2007 berichtete berichtet Raik Mielke über den „ HSV Grimmen“. Seit 2008 ist er festes Mitglieder der Grimmener Lokalredaktion und berichtet als Autor über jeglichen Themen in Grimmen und den umliegenden Gemeinden. In seiner Freizeit liebt er sportliche Abenteuer. Er ist seit 1994 ein großer Fan des Fußball-Bundesligisten „ Borussia Dortmund“ und verbringt seine Freizeit gerne mit seinen Hunden an der Ostsee.

Kontakt zum Autor:

