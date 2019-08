Ribnitz-Damgarten

Robert Niemeyer, Jahrgang 1984, ist in Nordwestmecklenburg aufgewachsen und hat in Oldenburg ( Oldenburg) Sportwissenschaften und Germanistik studiert. Seit 2011 arbeitet er für die OSTSEE-ZEITUNG, zunächst als freier Mitarbeiter, seit 2012 als Redakteur in der Lokalredaktion Grevesmühlen. Seit 2016 leitet Niemeyer die Lokalredaktion in Ribnitz-Damgarten.

Kontakt zum Autor

E-Mail: robert.niemeyer@ostsee-zeitung.de

Telefon: 03821/888630

Von OZ