Rostock

Stefanie Büssing ist Jahrgang 1977. Sie wurde in Oldenburg geboren, ist in Niedersachsen aufgewachsen und hat in Düsseldorf und Bielefeld Erziehungswissenschaft studiert. Journalistische Erfahrungen sammelte sie bei Radio Bielefeld, der Neuen Westfälischen und dem Delmenhorster Kreisblatt. Seit Ende ihres Volontariats 2012 bei der Leipziger Volkszeitung arbeitet sie als Redakteurin für die OSTSEE-ZEITUNG, zunächst auf Rügen und seit 2015 in der Kulturredaktion in Rostock. Sie lebt in der Hansestadt, besucht gern für die OZ Theateraufführungen, Konzerte, Galeristen und Künstler und ist privat beim Wassersport auf der Ostsee aktiv.

E-Mail: stefanie.buessing@ostsee-zeitung.de

