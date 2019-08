Stralsund

Thomas Pult ist waschechter Stralsunder. 1976 wurde er in der, wie er sagt, weltschönsten Stadt geboren – und lebt noch heute dort mit seiner Familie.

Bei der OSTSEE-ZEITUNG ist er seit 1999. Er begann dort als freier Mitarbeiter für den Greifswalder Lokalsport und lernte Toni Kroos kennen, als der noch ein Steppke war. 2001 wurde Thomas Pult Volontär, heuerte danach als Redakteur beim Oberlausitzer Kurier in Bautzen an, um 2004 als Lokalchef zurück zur OZ zu kehren. Zunächst bekleidete er diesen Posten in Bad Doberan, dann auf Rügen. 2008 wurde Thomas Pult in Rostock Chef vom Dienst, im Juni 2011 Stellvertretender Chefredakteur.

In seiner Freizeit schwimmt er gern und fährt Rad, so oft es geht. Seine Lieblingsstrecke ist die vom Stralsunder Ortsteil Devin bis nach Parow – immer schön am Strelasund entlang.Kontakt zum Autor:E-Mail: thomas.pult@ostsee-zeitung.de

Von OZ