Ribnitz-Damgarten

Timo Richter wurde 1964 in Cuxhaven geboren. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Romanistik in Münster absolvierte er nach kurzer freier Mitarbeit ein Volontariat bei der Münsterschen Zeitung. Seit 1999 ist Timo Richter bei der Ostsee-Zeitung. Nach Stationen in den Lokalredaktionen Grevesmühlen, Stralsund, Rügen und Bad Doberan ist er seit 2008 in der Lokalredation Ribnitz-Damgarten tätig und seitdem vor allem für die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zuständig.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: timo.richter@ostsee-zeitung.de

Telefon: 03821-888631

Von OZ