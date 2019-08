Wolgast

Tom Schröter ist Jahrgang 1965, in Wolgast geboren, hier aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Nach dem Abschluss der zehnten Klasse wechselte er zur Berufsausbildung als Maschinist für Wärmekraftwerke mit Abitur an die Betriebsberufsschule des Kraftwerks Boxberg. Es folgte ein Studium an der Technischen Hochschule Zittau mit dem Abschluss als Diplom-Ingenieur für Kernkraftwerke.

Ab 1991 volontierte Tom Schröter bei der Zeitung Wolgaster Anzeiger und anschließend bei der OSTSEE-ZEITUNG, wo er seitdem als Lokalredakteur tätig ist. Seine Themenschwerpunkte sind die Kommunalpolitik, Kultur, Wirtschaft, Vereine, Porträts und Heimatgeschichte. Er ist auch Autor mehrerer Bücher zur Historie der Stadt Wolgast.

Tom Schröter wohnt in Wolgast, ist verheiratet und Vater zweier Söhne. In seiner Freizeit ist er gern in der Natur der Region unterwegs, besucht Kulturveranstaltungen in der Umgebung und unternimmt regelmäßig Rad- und Angeltouren.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: tom.schroeter@ostsee-zeitung.de

Von OZ