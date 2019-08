Stralsund

Udo Burwitz ist Jahrgang 1961 und ein waschechtes Inselkind, das auch Platt snacken kann. Geboren in Bergen auf Rügen, heuerte er 1998 bei der Ostsee Zeitung an, war jahrelang als Lokalredakteur auf der Insel im Einsatz und arbeitet seit 2017 am Vorpommern-Desk in Stralsund.

Kontakt zum Autor:

E-Mail: udo.burwitz@ostsee-zeitung.de

Von OZ