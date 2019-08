Grevesmühlen

Annett Meinke wurde 1967 in der Nähe von Schwerin geboren. Mit 19 Jahren verließ sie Mecklenburg und ging nach Berlin. Als Autorin für Dokumentarfilme und Radiofeature arbeitete sie mit den Fernsehsendern ARTE, ZDF und der Rundfunkanstalt WDR zusammen. Seit 2009 lebt sie wieder in Mecklenburg und arbeitet von hier aus an verschiedenen Buch- und Drehbuchprojekten. Seit 2014 ist sie Mitarbeiterin der OSTSEE-ZEITUNG in Grevesmühlen.

Kontakt zur Autorin: annett.meinke@ostsee-zeitung.de

Von OZ