Mathias Otto ist Jahrgang 1982. Er wurde in Perleberg geboren, ist in Wittenberge aufgewachsen und hat in Rostock Germanistik und Kommunikationswissenschaften studiert.

Nach dem Volontariat im Jahr 2011 begann er seine Arbeit bei der OZ. Nach Stationen in den Lokalredaktionen in Wismar, Güstrow, Rostock und Bad Doberan arbeitet er jetzt als stellvertretender Redaktionsleiter in Bergen auf Rügen.

