Jens-Uwe Berndt ist Jahrgang 1965. Er wuchs in Neubrandenburg auf und studierte an der Militärhochschule in Suhl Ingenieur-Pädagogik.

1991 begann er beim Nordkurier in Neubrandenburg mit einem Volontariat und war bei dieser Tageszeitung bis 2009 als Redakteur in Malchin, Teterow und Waren tätig. Zwischenzeitlich arbeitete er nebenbei frei unter anderem für Zeitungen wie die Freie Presse, Prager Zeitung oder Junge Welt, in denen er über Themen aus der Tschechischen Republik berichtete. Dazu gehörten das Atomkraftwerk Dukovany, der Brünner Todesmarsch oder die Jahrhundertflut von 2002. Von 1998 bis 2008 war er Redakteur und Moderator einen wöchentlich Metal-Radio-Show auf einem offenen Kanal, veranstaltete zahlreiche Konzerte, organisierte von 1999 bis 2006 das jährlich stattgefundene Drei-Tage-Festival „Bands Battle“ in Stavenhagen.

Von 2009 bis 2012 arbeitete Jens-Uwe Berndt als Freier Journalist unter anderem für die Bild, den Spiegel, die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung, die Jüdische Allgemeine, die Super Illu oder die OSTSEE-ZEITUNG. 2009 veröffentlichte er beim Linus-Wittich-Verlag unter dem Namen Uwe Bernd den Roman „Reise durch (k)ein Land“. 2012 brachte er in Co-Produktion mit einem Rostocker Filmemacher den Omega-Konzertfilm „Opus Omega Live“ und die dazugehörige Dokumentation „Augenblicke“ heraus. Seit 2009 ist Jens-Uwe Berndt freier Autor für die Musikzeitschrift GoodTimes.

Fester Redakteur bei der OSTSEE-ZEITUNG ist Jens-Uwe Berndt seit 2012. Seit 2013 leitet er die Lokalredaktion in Bergen auf Rügen.

