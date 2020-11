Grevesmühlen

Städte wie Kaiserslautern oder Solingen sind in der Fläche und von der Einwohnerzahl her um ein Vielfaches größer als Grevesmühlen mit seinen knapp 11 000 Menschen, die dort leben. Zumindest in einem Punkt unterscheiden sie sich aber nicht: Sie gehören zu den 13 Städten des vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat geförderten Modellprojektes „Smart Cities“, das die Digitalisierung zum Ziel hat.

Nicht nur auf dem Papier ist Grevesmühlen „digital“. Hier wurden bereits Strukturen geschaffen und Maßnahmen eingeleitet, um das Ganze mit Leben zu füllen. Vorreiter sind die Stadtwerke, die am 20. April die Tochtergesellschaft Digitale Stadt Grevesmühlen GmbH gründeten. Geschäftsführerin ist Katy Jurkschat, als Projektmanager fungiert Steffen Weihe.

Der eigentliche Start in die digitale Welt war das für die Stadtwerke Grevesmühlen aber nicht. Mit ihrer Technik und ihrem Know-how hatten sie zuvor schon in Teilen der Innenstadt für kostenloses WLAN gesorgt. Nutzer wählen sich hierüber automatisch in das Stadtportal „ Grevesmühlen erleben“ ein, das viele Informationen bietet. Eine interaktive Karte gibt unter anderem eine grobe Orientierung, wo sich in Grevesmühlen Geschäfte, öffentliche Einrichtungen, Arztpraxen und Tankstellen befinden. In einem Schaufenster präsentieren sich diese zudem mit Fotos und Adressen, so dass nicht zuletzt Orts­unkundige die Möglichkeit erhalten, sich besser orientieren zu können. Oder sie nutzen den Lieferservice. Welches Unternehmen diese Leistung anbietet, ist ebenfalls auf diesem Portal zu sehen.

„Wir haben 120 Einträge von Händlern und Gewerbetreibenden“, fasst Katy Jurkschat zusammen. Das Interesse der Grevesmühlener Geschäftsleute, sich auch online zu präsentieren, habe sich deutlich erhöht. Darüber hinaus liefert die Seite „ Grevesmühlen erleben“ Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten, die mit Bildern unterlegt sind.

„Wir möchten eine Informationsplattform für Bürger und Gäste schaffen. Für Hinweise, wenn wir etwas neu aufnehmen oder verbessern sollen, sind wir immer dankbar“, so die Geschäftsführerin. Sie weist darauf hin, dass das WLAN-Angebot in Grevesmühlen weiter ausgebaut wird. Zuletzt liefen umfangreiche Arbeiten im Gewerbegebiet Ost. Für eine Netzverbindung mussten Access-Points an die Straßenlampen montiert, Sektorantennen auf den Wärmespeicher der Stadtwerke gebracht und auch ein zusätzlicher Server in diesem Grevesmühlener Unternehmen eingerichtet werden.

Geplant ist außerdem, 2021 auch für den Bürgerpark ein WLAN-Angebot aufzubauen.

Von Dirk Hoffmann