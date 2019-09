Hannover

Für Alexa-Nutzer in den USA gibt es demnächst Hollywood-Feeling aus dem Lautsprecher - und möglicherweise derbe Sprüche. Denn auf die Frage, wie das Wetter wird, bekommen Nutzer künftig von Samuel L. Jackson eine Antwort. Oder eine Beleidigung? Der 70-Jährige Schauspieler ist bekannt für sein Gefluche. Legendär wurde beispielsweise sein Zitat aus dem Film "Snakes on a Plane", in dem er einen völlig entnervten FBI-Agenten spielt: ''I've had it with these motherf***ing snakes on this motherf***ing plane'' (zu deutsch: Ich habe genug von diesen verf***ten Schlangen in diesem verf***ten Flugzeug).

Jackson gibt es anzüglich oder kinderfreundlich

Und nun kann man sich mit dem fluchenden Star unterhalten. Die Stimme Jacksons ist für etwa einen Dollar zu kaufen und soll Ende 2019 verfügbar sein. Einen Einblick in kommende Gespräche verrät Amazon in einem kurzen Werbevideo, das Jackson gut gelaunt in einem Tonstudio zeigt. Doch so freundlich muss es nicht zugehen, denn die Nutzer können zwischen kinderfreundlichen und expliziten Antworten Jacksons wählen.

Erstmals nutze Amazon seine "Neutral Text-to-Speech"-Technologie, die mithilfe von künstlicher Intelligenz die Stimme des Schauspielers künstlich generierte. Dadurch sollen die Antworten Jacksons flexibler sein und mussten nicht Wort für Wort eingesprochen werden. Neben der Wettervorschau soll der Schauspieler auch Witze erzählen können - wie die klingen wurde nicht verraten.

Unklar, ob es Jacksons Stimme in Deutschland gibt

Neben Jackson kündigte Amazon weitere prominente Alternativen zu Alexas Stimme an. Doch wann deutsche Alexa-Nutzer in den Genuss des fluchenden Assistenten kommen, bleibt abzuwarten. Amazon teilte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mit, dass nicht klar sei wann und ob Jacksons Stimme für den deutschen Markt verfügbar ist.

Der US-Onlineversandriese Amazon stellte am Mittwochabend weitere Neuheiten vor. So wird es demnächst - auch für den deutschen Markt - die ersten Alexa-Ohrhörer oder Sicherheitskameras von Amazon geben. Neben einer alternativen Stimme bekam Sprachassistentin Alexa weitere Updates. Nicht zuletzt wegen zunehmender Kritik, dass Menschen Alexa-Sprachbefehle abhörten, soll Privatsphäre nun weiter in den Fokus rücken.

RND/ Alice Mecke