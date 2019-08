Köln

Sony, Nintendo, Capcom, Konami, Bandai - japanische Spielehersteller sind auf der Gamescom in Köln zahlenmäßig traditionell stark vertreten. Auch Sega stellt auf der diesjährigen Gamescom aus. Die Japaner werden zwei neue Titel präsentieren und kündigten ein bisher unbekanntes, hochklassiges AAA-Spiel an. Von Messebesuchern mit großer Spannung wird zudem die Vorstellung der Nostalgie-Konsole Mega Drive Mini erwartet.

Wo ist der Stand von Sega auf der Gamescom 2019?

Sega hat auf der Gamescom 2019 keinen eigenen Stand. Als Partner des deutsch-österreichischen Medienunternehmens Koch Media sind die Japaner in dessen Stand in Halle 9.1 untergebracht. Einen Hallen- und Geländeplan zum Herunterladen gibt es hier.

Welche Spiele präsentiert Sega auf der Gamescom 2019?

Die beiden Spiele-Highlights, die Sega auf der diesjährigen Gamescom vorstellt, sind das Remake des Rollen- und Rätselspiels “Catherine: Full Body” und das von Kritikern gefeierte Simulationsspiel “Two Point Hospital”. Beide Spiele können von Messebesuchern vor Ort getestet werden. Auch ein sogenanntes “AAA-Spiel”, was in der Branche besonders hochklassige Spiele bezeichnet, kann am Koch Media-Stand angespielt werden. Um welchen Titel es sich handelt, ist noch nicht bekannt.

Mega Drive Mini: Sega bringt Retro-Konsole heraus

Als besonderes Highlight bei der Gamescom 2019 präsentiert Sega die Mega Drive Mini. Mit der Neuauflage der 16-Bit-Konsole folgt Sega dem Retro-Trend anderer Spiele- und Konsolen-Hersteller. So brachte Nintendo die NES Mini und SNES Classic Mini bereits 2016 beziehungsweise 2017 auf den Markt. 2018 folgten Sonys PlayStation Classic und die Neuauflage der legendären C64 von RetroGames.

Nun also der Mega Drive Mini aus dem Hause Sega, der zum Europastart am 4. Oktober mit 42 vorinstallierten Spielen auf den Markt kommen wird. Folgende Spiele sind auf der Mega Drive Mini enthalten und werden auf der Gamescom 2019 spielbar sein. Auch der ein oder andere Klassiker ist dabei.

Ecco the Dolphin

Sonic the Hedgehog

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Machine ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

and Thunder Force 3

3 Super Fantasy Zone

Shinobi 3

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic the Hedgehog 2

Contra: Hard Corps

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter 2: Special Champion Edition

Ghouls 'n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Story of Thor

Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millenium

Sonic The Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Tetris

Darius

Road Rash 2

Strider

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Kid Chameleon

Monster World 4

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Light Crusader

Gamescom 2019 mit größerer Fläche

Mit über 1000 Ausstellern und Besucherzahlen von 300.000 aufwärts ist die Gamescom in Köln die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele. Sie findet jährlich auf dem Gelände der Koelnmesse, in diesem Jahr vom 20. bis 24. August, statt. Erstmals wird es ein Live-Event am Vorabend der Messeeröffnung geben, bei dem mehrere Publisher ihre Neuheiten präsentieren.

Mit 210.000 Quadratmetern wird die Gamescom in diesem Jahr rund fünf Prozent größer sein als im Vorjahr. Zu den Trends der diesjährigen Messe gehören Cloud-Gaming und Indie-Games, also Spiele von unabhängigen Studios.

Lesen Sie auch

Ubisoft auf der Gamescom 2019: Demos, Trailer und Live Matches

RND/pf