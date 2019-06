Bonn

Im E-Mail-Programm Thunderbird sind drei Schwachstellen entdeckt worden, die Nutzer per Update beseitigen sollten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Angreifer Schadsoftware auf den Rechner schleusen. Dazu genügt es, eine präparierte E-Mail einfach nur zu öffnen oder einen Link darin anzuklicken. Die Gefahr, die von den Sicherheitslücken ausgeht, stuft Entwickler Mozilla in einem Fall als kritisch und in den beiden anderen Fällen als hoch ein.

Lesen Sie hier:

Erneut Firefox-Sicherheitslücke geschlossen

In Thunderbird ist die automatisch Aktualisierung standardmäßig aktiviert. Nutzer, die diese Funktion ausgeschaltet haben oder sich nicht sicher sind, bringen das Programm über das Einstellungsmenü unter „Hilfe/Über Thunderbird“ auf den neuesten, sicheren Stand (Version 60.72).

Lesen Sie hier:

Wie sicher ist mein Browser?

Von RND/dpa