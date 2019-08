Köln

Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. In diesem Jahr werden mehr als 1000 Hersteller und Publisher auf dem Messegelände in Köln ausstellen. Mit dabei, wie in den letzten Jahren, ist Ubisoft. Der französische Hersteller, der für Spiele wie “ Assassin’s Creed” oder “Far Cry” bekannt ist, wird in diesem Jahr einige Neuheiten präsentieren.

Wo ist der Stand von Ubisoft auf der Gamescom 2019?

Besucher finden die Ubisoft-Bühne in Halle 6.1. Einen Hallen- und Geländeplan für die Gamescom 2019 gibt es hier zum Download. Für Privatbesucher ist die Gamescom 2019 ab dem 21. August geöffnet. Informationen zu Tickets, Ausstellern und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Diese Spiele präsentiert Ubisoft auf der Gamescom 2019

Der Computerspielezeitschrift “PC Games” zufolge soll Ubisoft Neuigkeiten für “Die Siedler” auf der Gamescom 2019 präsentieren. Messe-Besucher könnten demzufolge in der sogenannten Ubilounge einen “exklusiven Einblick” in das Spiel erhalten. Darüber hinaus tritt Ubisoft mit folgenden Spielen bei der Gamescom 2019 auf, von denen einige in Live-Matches angespielt werden können:

Ghost Recon Breakpoint (Hands-On-Demo)

Rainbow Six Siege (Hands-On-Demo)

Roller Champions (Hands-On-Demo)

Watch Dogs Legion (Live-Demo)

Just Dance 2020 (Neue Inhalte)

Trials Rising (Neue Inhalte)

Brawlhalla (Neue Inhalte)

Merchandise und In-Game-Belohnungen

Spieler der Live-Matches können In-Game-Belohnungen gewinnen. Unter den Preisen gibt es auch einen “Fast Pass”, mit dem man die langen Schlangen vor den Demo-Spielen überspringen kann.

In Halle 5.2 können Messebesucher Geschenke und Fan-Artikel von Ubisoft abgrasen. In der sogenannten Ubisoft Boutique bietet der Aussteller exklusive Gamescom-Artikel und Merchandise zu “ Assassin’s Creed”, “Watch Dogs”, “Rainbow Six” und vielen weiteren Spielen an.

German National Finals und Assassin’s Creed Symphony

Zum Rahmenprogramm von Ubisoft auf der diesjährigen Gamescom gehören auch zwei besondere Live-Events. Zum Einen finden während der Gamescom-Woche auch die “Rainbow Six German National Finals” in Köln statt. Die deutsche Meisterschaft wird vom 22. bis 24. August ausgetragen. Der Veranstaltungsort DOCK.ONE befindet sich rund 15 Gehminuten von Messegelände entfernt. Einen Livestream zum Finale gibt es auf Twitch.

Für Fans des erfolgreichen Videospiels “ Assassin’s Creed” hat sich Ubisoft zum Anderen ein besonderes Highlight ausgedacht: Sie dürfen sich über Auszüge aus dem “ Assassin’s Creed Symphony”-Konzert freuen, welches dreimal täglich Freitag und Samstag auf der Ubisoft-Bühne in Halle 6.1 stattfindet. Gerüchten zufolge könnte Ubisoft zudem ein paar Neuigkeiten zu “ Assassin’s Creed” und “Gods & Monsters” auf der erstmals stattfindenden “gamescom: Opening Night Live” verkünden.

Weitere Informationen verteilt Ubisoft auf den üblichen Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #UbiGamescom.

