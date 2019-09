Wieder macht ein Fehler am Falt-Display des Galaxy Fold dem Hersteller Samsung zu schaffen. Nach nur einem Tag habe eines der Testgeräte bereits einen ersten Schaden aufgezeigt, berichtet das Tech-Magazin "TechCrunch". Auf dem Display tat sich ein "farbiger, unförmiger Fleck" im Durchmesser von etwas weniger als einem Zentimeter ab.

Im Vergleich zu den Problemen bei der ersten Test-Generation handele es sich zwar nur um einen kleinen Fehler und einen Einzelfall, dennoch wurde das Gerät wieder zurück zum Hersteller geschickt. Die Ursache für den Displayschaden ist nicht bekannt. Womöglich hat der Tester zu viel Druck beim Zuklappen des Handys ausgeübt. In den USA soll das Smartphone ab dem 27. September im Handel erhältlich sein.

My Galaxy Fold display is damaged after a day https://t.co/w7uEPGYeuP by @bheater pic.twitter.com/QshF4I8iXM — TechCrunch (@TechCrunch) September 26, 2019

"Wir können nicht sagen, dass die Firma uns nicht gewarnt hat", heißt es in dem Testbericht weiter. Demnach hat Samsung mit dem Gerät eine detaillierte Gebrauchsanweisung versendet, die vor Gefahren beim Gebrauch des Smartphones warnt. Unter anderem solle man das Handy keinem übermäßigen Druck oder aussetzen. Auch vor Staub, Wasser und Schlüsseln wird gewarnt. Ein Video von Samsung zum Verkaufsstart mit dem Titel "Caring for your fold" macht außerdem deutlich, dass es sich bei dem Falt-Handy um ein äußerst sensibles Device handelt. "Ein so besonderes Smartphone, benötigt Pflege wie kein anderes", heißt es in dem Clip.

Neustes Modell auf der IFA präsentiert

Bereits im April hatte es mit den ersten Modellen massive Probleme gegeben. Unter anderem gelangte Schmutz durch offene Stellen ins Gehäuse, das Scharnier beschädigte in einigen Fällen das Display und Testnutzer entfernten die zugehörige Schutzfolie und zerstörten so den empfindlichen Bildschirm.

Auf der IFA wurde Anfang September die neuste Version des Smartphones präsentiert und verkündet, dass alle technischen Probleme ausgeräumt seien. Der Verkaufsstart in Deutschland war ursprünglich für den 18. September geplant. Für 2100 Euro lässt sich das Telefon im Online-Shop zwar vorbestellen, einen Liefertermin gibt es aber noch nicht.

RND/mkr