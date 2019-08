Vor 15 Jahren revolutionierte ein Online-Rollenspiel die Gaming-Branche wie kaum ein anderes Computerspiel zuvor: World of Warcraft, kurz WoW. Als MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ist " World of Warcraft" ausschließlich über das Internet spielbar und entwickelte sich kurz nach seiner Veröffentlichung im November 2004 zu einem enormen Erfolg. Zu Höchstzeiten erreichte das Spiel mehr als 12 Millionen Abonnenten, bis Juli 2012 nahm der Spieleentwickler Blizzard Entertainment über zehn Milliarden US-Dollar mit WoW ein.

Seit dem Start vor 15 Jahren wurden mehrere Erweiterungen für das Spiel veröffentlicht. Nun ist Blizzard Fans der ersten Stunde entgegengekommen, die sich eine Ur-Version des Spiels gewünscht hatten. Mit " World of Warcraft Classic" soll das alte Spielgefühl wieder hergestellt werden, das nach Ansicht einiger Spieler im Zuge der Erweiterungen und Verbesserungen verloren gegangen sei. Angekündigt hatte der Spieleentwickler die Classic-Version erstmals auf der Blizzcon vor zwei Jahren.

Was ist neu im alten " World of Warcraft "?

Dass ein Studio eine alte Version eines Computerspiels neu herausbringt, ist nicht unbedingt revolutionär. Es ist vor allem dem Drängen der WoW-Community zuzuschreiben, dass Blizzard nun den Schritt zurück gewagt hat und mit "WoW-Classic" die ursprüngliche Version des beliebten Online-Rollenspiels zur Verfügung stellt. Allerdings basiert das neue alte Spiel nicht auf der Ursprungsversion 1.0, sondern auf Version 1.12. Dies war der letzte große Patch vor der ersten Erweiterung "The Burning Crusade".

#WoWClassic is live!



Let’s celebrate with a #ToastToWarcraft and 15 years of epic adventures and everlasting allies. Here's to rediscovering Azeroth and forging new friendships! pic.twitter.com/4Ojgyh8TC6 — World of Warcraft (@Warcraft) August 26, 2019

Größter Kritikpunkt der Spieler waren die Vereinfachungen im Gameplay, wodurch Blizzard neue Zielgruppen erreichen wollte. In der Classic-Version wurden deshalb zahlreiche Vereinfachungen der letzten Jahre zurückgenommen, das alte Regelwerk wieder eingesetzt. Das hat Auswirkungen für Instanzen und Raids, Fähigkeiten wie Crowd Control und Buffs kommt wieder mehr Bedeutung zu. "Neu" ist also vor allem, was Blizzard entfernt hat. Dazu zählen zum Beispiel WoW-Marken sowie Reittiere und Charaktertransfers, die in der Classic-Version nicht zur Verfügung stehen. Auch Todesritter, Blutelfen und Juwelenschleifer wird es in WoW-Classic nicht geben.

Grafisch mischt Blizzard die Versionen 1.12 und 3.0. So werden etwa alte 3D-Modelle mit Effekten kombiniert, die dem Spiel erst später hinzugefügt worden sind. Des Weiteren hält der Entwickler an einigen Komfort-Updates wie dem Ingame-Chat fest.

Warteschlangen und Fehler zum Start von WoW Classic

Der Spielehersteller selbst war vom großen Interesse an der Classic-Version von " World of Warcraft" überrascht. Obwohl zusätzliche Server bereitgestellt wurden, kam es zum Start von "WoW-Classic" in der Nacht vom 26. auf den 27. August zu Warteschlangen beim Login.

Zudem wurden von Spielern bereits einige Probleme und Bugs, also Softwarefehler, entdeckt. Bei einem dieser Bugs verschwinden Boote und Zeppeline auf bestimmten Servern. Das Entwicklerteam von " World of Warcraft" hatte sich auf Twitter bereits dazu geäußert und versicherte, dass man an einer Lösung des Problems arbeite.

We're aware of an issue causing boats and zeppelins to go missing on certain servers. We've developed a fix, but it requires realm restarts to take effect. We plan to do restarts early tomorrow:https://t.co/1jmTw5URM8 https://t.co/aeVLyj4zkj — WarcraftDevs (@WarcraftDevs) August 27, 2019

Bei vielen Spielern erschien zudem die Fehlermeldung "World Server Down", was auf eine Überlastung der Server, auf denen unter anderem die Spielwelt und Charaktere verwaltet werden, hindeutet. Auch hier versprachen die Entwickler mit Hochdruck an der Behebung des Problems zu arbeiten und baten die Spieler um Geduld.

Ob " World of Warcraft Classic" so erfolgreich wird, wie der Hype im Vorfeld vermuten ließ, bleibt also abzuwarten. Bislang nehmen die Spieler Wartezeiten von 700 Minuten und Warteschlangenplätze in den Zehntausenden noch größtenteils mit Galgenhumor.

Um " World of Warcraft Classic" spielen zu können, wird ein aktives WoW-Abonnement benötigt. Dieses kostet regulär 12,99 Euro im Monat. Den Client, den Spieler auf ihrem Rechner installieren müssen, stellt Blizzard kostenlos zur Verfügung.

Lesen Sie hier:

Kostenlose PS4-Spiele im September

Gamescom Rückblick: Mehr Zauber als je zuvor

Von Patrick Fam/RND