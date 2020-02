„Er sollte noch warten und erst mal ein Ministeramt ausfüllen“

Rostock

Er sei „bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagt CDU-Politiker Philipp Amthor. Sein Blick richtet sich hierbei nun zuallererst auf MV. Nach dem überraschenden Rückzug des bisherigen Landeschefs Vincent Kokert hat der 27-Jährige als erster offizieller Bewerber seine Kandidatur für den Vorsitz der Partei in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Eine Nachricht, die unter OZ-Lesern auf ein geteiltes Echo gestoßen ist, wie die rege geführte Debatte in den sozialen Medien der OSTSEE-ZEITUNG zeigt.

Da gibt es diejenigen, die mit den Ambitionen des Jungpolitikers nicht viel anfangen können. Und die, die seinen Mut sowie seine Kandidatur begrüßen. Beide Seiten sollen hier zu Wort kommen. Ob Philipp Amthor bei der Landtagswahl im kommenden Jahr auch gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) antreten will, ließ er indes offen. Sollte Amthor aber Parteivorsitzender werden, gilt zumindest eine Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt als wahrscheinlich. OZ-Leser Torsten Kablau hat große Zweifel, ob mit Philipp Amthor der richtige Mann seinen Hut in den Ring wirft. „Zu viel Verantwortung, zu groß die Probleme im Land. Er soll doch erst mal ‚laufen lernen‘ und nicht schon nach einem Vorsitz oder Ministeramt gieren.“

Auch Aicke Schumacher kann sich Amthor nicht in diesen Posten vorstellen, fragt: „Wie wäre es, erst mal einen richtigen Job zu machen? Fachkräftemangel gibt es auch aufgrund solcher Lebensläufe.“ Auf Martin Kühl, Krankenpfleger in der Intensivpflege, wirke es so, als habe Philipp Amthor vom „wahren Leben keine Ahnung“. Er fragt: „Wie will er dieses dann steuern?“

Dieter Puchalla erwidert: „Hochachtung vor Ihrem Job, den auch meine Enkeltochter gerade erlernt. Aber warum streiten Sie ihm sein Engagement an anderer, aber auch wichtigen Stelle ab? Auch Philipp Amthor brennt für seine Sache, genau wie Sie. Ist es nicht besser, dass jeder sich einbringt? Besser als die Leute, die nur rumnölen und sonst nichts gebacken kriegen.“

Christopher Grevismühl notiert: „Ich glaube, Manuela Schwesig macht gute Arbeit, und das sage ich als CDU-Mitglied. Er sollte noch warten und erst mal ein Ministeramt ausfüllen, wo er sich beweisen kann.“ Markus Faber setzt hinzu: „Bevor sich alle aufregen. Zuerst müsste er überhaupt in die von ihm angestrebten Ämter gewählt werden. Es wird so getan, als wenn die angestrebten Wahlen nur reine Formsache wären.“

Sebastian Parusel schreibt: „Ich höre immer, der soll mal arbeiten. Was macht denn ein Jurist? Den ganzen Tag häkeln? Wenn alle nur noch im Handwerk wären, hätten wir bald keine Ingenieure und Ähnliches mehr. Einfach mal sacken lassen.“ Michael Windhorn vermutet, „dass er noch gut vorwärts kommt. Er ist nicht dumm und bisher kam öfter mal was Sachliches von ihm. Außerdem – mal im Ernst – dieses Rumgedüse wegen Aussehen sollten sich hier einige sparen.“

Von Juliane Lange