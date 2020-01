Rostock

Der 27. Januar ist ein denkwürdiger Tag. Vor 75 Jahren hat die Rote Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit. Die sowjetischen Soldaten trafen damals nur noch 7000 kranke und unterernährte Häftlinge an.

An diesem schrecklichen Ort haben Deutsche zwischen 1941 und 1945 mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet, darunter etwa eine Million Juden. Allein diese Zahlen verdeutlichen das Wesen des Terror-Systems: Es war geprägt von Vernichtungswillen und Rassenwahn.

Die Erinnerung an die Opfer der Nazis, an die Verbrechen in den Lagern, ist auch heute noch wichtig. Damit nicht noch einmal solch ein System, in dem Menschen zu Massenmördern werden, entstehen kann.

Die fielen ja nicht vom Himmel. Und der Nazi-Terror wütete gar nicht so weit weg. Ermordet und gequält wurden Menschen nicht nur in weiter Ferne. Auch hierzulande, in direkter Nachbarschaft. In Barth und in Wöbbelin, in Schwarzenpfost und in Boizenburg, in Karlshagen und in Neubrandenburg gab es Konzentrationslager.

Alles Vergangenheit? Nicht nur. Judenhass, Rassismus, Herrenmenschentum sind heute wieder im Kommen. Wie sagte schon Bertolt Brecht: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!“

Von Bernhard Schmidtbauer