100 Jahre Theater auf Platt: Das Erfolgsgeheimnis der Niederdeutschen Bühne Rostock

Rostock

„Hallo-ho“, flötet Heike Kinzel (58) ins hölzerne Wandtelefon und lacht. „Mit dem alten Ding hab’ ich damals meinen Lover angerufen.“ Damals, das war 1987. In dem Jahr beginnt die Rostockerin ihre Schauspielkarriere. Und zwar mit einem Malheur – mit „Dat lütte Mallühr“. In dem Plattdeutsch-Stück gibt die Hebamme ihr Bühnendebüt als Laiendarstellerin.

Im Publikum damals: Heike Kinzels späterer Ehemann Ralph. „Wir hatten uns erst einen Monat zuvor kennengelernt.“ Schmetterlinge im Bauch treffen auf Lampenfieber, doch die Premiere glückt. Im doppelten Sinne: Aus der jungen Liebe wird eine, die fürs Leben hält, und auch die Leidenschaft fürs Theater dauert an. Mit letzterer hat Heike Kinzel ihren Mann sogar angesteckt. „Er ist inzwischen eine richtige Rampensau“, scherzt sie.

Anzeige

Fotostrecke: Vor und hinter den Kulissen des Laientheaters

Zur Galerie Vor und hinter den Kulissen: Bilder von der Niederdeutschen Bühne Rostock

Szenen einer Ehe – bei den Kinzels spielen sie sich dieser Tage auch unter dem Dach der Türmchenschule in Reutershagen ab. Hier versteckt sich der Fundus der Niederdeutschen Bühne Rostock. Das plattdeutsche Laientheater wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. „Wir sind die älteste Niederdeutsche Bühne in Mecklenburg-Vorpommern und sehr stolz darauf“, sagt Heike Kinzel.

Weitere OZ+ Artikel

Eigentlich hatte sie das Jubiläum ganz groß mit dem Ensemble feiern wollen – mit einem Auftritt in der Radiosendung „Plappermoehl“. Doch die Corona-Pandemie machte diese Pläne zunichte. Statt mit voller Besetzung auf Sendung sind Heike und Ralph Kinzel nun zu zweit im Fundus.

Proben unter freiem Himmel

Ein Stockwerk tiefer wird’s politisch. In der Aula der Türmchenschule tagt an diesem Nachmittag der Sportausschuss der Stadt. Direkt daneben: eine Bühne. Sie dient den Laienschauspielern zweimal pro Woche als Probekulisse. Seit Monaten aber sind die Bretter, die den Theaterleuten die Welt bedeuten, verwaist. Gemeinschaftliches Textstudieren – während der Pandemie lange Zeit unmöglich.

Mit den Lockerungen soll auch das Proben wieder beginnen – wenn auch vorerst nicht in der Aula. „Vielleicht können wir uns draußen treffen“, überlegt Heike Kinzel, die die Bühne gemeinsam mit ihrem Mann leitet. Das Gros des Ensembles sei zwischen 50 und 70 Jahren alte, da wolle sie kein unnötiges Risiko eingehen.

Bayern-Export für die Bühne

Sobald die Darsteller sich wiedersehen, müssen sie aus dem Gedächtnis hervorkramen, was sie dort vor Wochen abgespeichert haben: den ersten Akt ihres neusten Stückes. „Wäs doch nich so dumm“ ist ein Bayern-Export – ins Plattdeutsche übertragen, versteht sich.

Der Schauplatz, Opa Moormanns Stube, steht schon. Wobei: Noch ist das Wohnzimmer nur angedeutet. In einer Ecke des Fundus – umstellt von Regalen voller Pappmaché-Würste, Bettpfannen und ähnlich skurriler Requisiten, in Nachbarschaft zu Kleiderstangen, auf denen sich Mäntel, Buntfaltenhosen und Dederonschürzen drängen – bilden Gartenmöbel einen Essplatz. An den Wänden zeichnen sich Regale eines Kolonialwarenladens ab. Überbleibsel der Kulisse von „Unwäder öwer Flakenbrook“. Nach ihrer Umgestaltung soll sie erneut ins Rampenlicht treten.

Stimmige Kulissen sind sehr wichtig, sagt Ralph Kinzel. „Wir sind ja alle Laien. Da hilft es, wenn man sieht, wo sich Fenster, Tisch oder Türen befinden. Das gibt uns ein Raumgefühl. Wir können jeden Gang genau einstudieren und Regieanweisungen umsetzen“, erklärt der 61-Jährige.

Kulissen im Puppenstuben-Format

Bevor der Bühnenbauer aus Blauglockenbaumlatten und Pappen Wände und Co. zusammenzimmert, werden Modelle angefertigt. Ob Kneipe oder Innenhof, Wohnzimmer oder Schankstube: Dutzende Mini-Bühnenbilder vergangener Stücke stapeln sich in den Regalen des Fundus auf. „Wie kleine Puppenstuben“, scherzt Ralph Kinzel. Das nötige Material für die lebensgroßen Gegenstücke könnte er eigentlich selbst beisteuern. Der Rostocker ist im Holzgroßhandel tätig.

Die Hauptrolle in seiner Freizeit spielt – neben seiner Frau natürlich – das Theater. Dafür hat Ralph Kinzel eigens Plattdeutsch gelernt und sich so vom Bühnenarbeiter zum Darsteller gemausert. „Dabei war es in der Schule ein Graus für mich, Gedichte zu lernen und vor der Klasse aufzusagen“, erinnert er sich und lacht.

Happy-End-Garantie

Inzwischen kann das Publikum gar nicht groß genug sein. Ralph Kinzel liebt es, auf der Bühne zu stehen. Dort kommen ihm auch Platt-Vokabeln leicht über die Lippen. Knapp die Hälfte der 18 Ensemblemitglieder seien wie er nicht mit Niederdeutsch aufgewachsen. „Das ist kein Problem. Und wer Lust hat, es zu lernen und vor Leuten zu spielen, ist bei uns bestens aufgehoben.“

Einer, für den Plattdeutsch Muttersprache war, ist Karl Krickeberg. 1920 gründete er nach dem Vorbild des Hamburger Ohnsorg-Theaters die erste Niederdeutsche Bühne in Mecklenburg. Diese zieht damals wie heute das Publikum in den Bann. Das Erfolgsgeheimnis der Theaterleute: Sie machen kein Drama draus. „Unsere Stücke sind immer lustig und haben ein Happy End“, erzählt Ralph Kinzel.

Finaler Akt im Herbst

Mit dem Schwank „Wäs doch nich so dumm“ will die Laienschauspieltruppe im Herbst Zuschauer erheitern. Zuvor soll aber der finale Akt von „Immer bi lütten seggt Fru Schütten“ über die Bühne gehen: Die letzte Vorstellung in der Heimspielstätte, der Bühne 602, hatte im März aufgrund der Pandemie abgesagt werden müssen. Sie soll im Herbst nachgeholt werden.

Dann steht eine weitere Premiere an: Die Niederdeutsche Bühne möchte anlässlich ihres Jubiläums eine Festschrift mit Anekdoten aus ihrer Geschichte herausgeben. Einer Geschichte, die auch nach hundert Jahren längst noch nicht zu Ende erzählt ist. Denn das haben sich Rostocks Plattschnacker fest vorgenommen: Sie wollen weiter jede Menge Theater machen.

So ein Theater – seit 100 Jahren 1920 gründete Karl Krickeberg die Niederdeutsche Bühne Rostock. Inspiriert dazu hatte ihn ein Gastspiel der Niederdeutschen Bühne Hamburg unter der Leitung von Richard Ohnsorg im Jahr 1918 in Rostock mit dem Stück „De Fährkrog“. „Ich brannte darauf, selbst einmal als Darsteller auf die Bretter zu treten, und in dieses Begehren hinein mischte sich meine Liebe zur plattdeutschen Muttersprache“, schrieb Krickeberg anlässlich des 20. Bühnenjubiläums 1940 im Rostocker Anzeiger. Neben Krickeberg prägte vor allem Dietrich Dahl das Theater. Der Physiker stieß 1949 als Darsteller zur Bühne und leitete sie von 1957 bis 2003. Heute teilen sich Heike und Ralph Kinzel die Bühnenleitung. 18 Mitglieder zählt das Laienspielensemble, 15 davon stehen regelmäßig auf der Bühne. Infos: www.ndb-rostock.de

Lesen Sie auch

Von Antje Bernstein