Etwa 1000 Polizisten, Räumpanzer und Wasserwerfer in der Nähe und ein Einsatz der Bundeswehr: Die Polizei bereitet sich offenbar seit Monaten auf ihren Großeinsatz auf dem „ Fusion“-Festival in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vor. Das geht nach einem Bericht von Zeit Online aus einem internen Papier hervor, das der Redaktion vorliege.

Geplant sei zudem eine Beweis- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei, die sonst nur bei Veranstaltungen mit Gewaltpotenzial üblich ist. Eine Hundertschaft der Polizei soll eingesetzt werden, um den Verkehr zu regeln oder die Kollegen auf dem Festival zu unterstützen. Die Polizei will demnach im Schichtdienst rund um die Uhr mit 100 Beamten in Uniform und in Zivil auf dem Festival präsent sein.

Spezialeinheit und Überwachung der sozialen Medien

Die Bundeswehr soll für den Bau einer Zufahrt zum Polizeilager eingesetzt werden. Auch sollen Spezialkräfte vor Ort sein, die sonst unter anderem bei Protesten gegen Atommüll-Transporte Demonstranten von Bahngleisen losschneiden. Nicht zuletzt sollen die sozialen Medien von der Polizei durchsucht werden, um „geplante Provokationen und Behinderungen des Polizeieinsatzes frühzeitig erkennen zu können“. Insgesamt, so der Medienbericht, seien etwa 1000 Polizisten für den Einsatz bei der „ Fusion“ vorgesehen.

Der Veranstalter des Festivals, der Verein Kulturkosmos Müritz, reagierte laut Zeit Online geschockt auf die Pläne der Polizei und wirft ihr Realitätsverlust vor. Vereinsmitglied Martin Eulenhaupt sprach von „bürgerkriegsähnlichen Szenarien gegen ein Kulturfestival mit friedlichen Gästen aus der ganzen Welt“. Im vorigen Jahr waren insgesamt 236 Polizisten im Einsatz, 2011 waren es nur 95.

Polizei : Konzept ist schon älter

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg verwies laut Zeit Online darauf, dass es sich um ein Konzept und eine von mehreren „Einsatzvarianten“ handele. Es sei offen, ob der Einsatz tatsächlich so ablaufen werde. Auf Twitter hieß es: Bei dem internen Papier handele es sich um eine ältere Version vom 12. März 2019. Es orientierte sich an dem inzwischen ebenso veralteten Sicherheitskonzept des Veranstalters.

Seit Wochen gibt es Streit um das Musik- und Kulturevent, das in diesem Jahr mit bis zu 70 000 Besuchern vom 26. bis 30. Juni stattfinden soll. Hauptstreitpunkte waren bisher eine Polizeiwache auf dem Festivalgelände sowie „anlasslose Streifen“. Dies wird von den Veranstaltern abgelehnt. Mehr als 113 000 Menschen haben sich bei einer Online-Petition gegen eine massive Polizeipräsenz ausgesprochen. Auch etliche Stimmen aus der Politik, etwa von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), sowie Bewohnern des Ortes Lärz sprechen sich für eine Einigung aus.

Als Kompromiss schlagen die „ Fusion“-Macher in einem überarbeiteten Sicherheitskonzept eine Polizeiwache in der Nähe des Festivalgeländes vor. Nach Angaben von Zeit Online beharre die Polizei inzwischen nicht mehr auf einer Wache auf dem Gelände. „Wenn das Sicherheitskonzept des Veranstalters so überarbeitet wurde, dass weitreichende Verbesserungen vorgenommen wurden, wird eine dauerhafte Präsenz auf dem Gelände möglicherweise gar nicht mehr erforderlich sein“, teilte die Polizei mit. In einer Stellungnahme am Montagnachmittag hieß es: „Die Polizei erkennt den friedlichen Charakter der Fusion seit 22 Jahren an.“

Räumpanzer und Wasserwerfer für mehr Sicherheit der Polizei ?

Zu den Räumpanzern und Wasserwerfern sagte die Polizeisprecherin: „Bei einem Gespräch mit dem Veranstalter machte dieser deutlich, dass er nicht für die Sicherheit der Beamten sorgen kann, wenn diese sich auf dem Fusion-Gelände aufhalten werden, da Teile der Besuchermenge nicht steuerbar seien. Aus diesem Grund wurde das Einsatzkonzept mit Stand März 2019 um das Vorhalten von Wasserwerfern etc. erweitert.“

Nach ihren Angaben wurden bis zu 1000 Betten an der Seenplatte für Polizisten angefragt, die bei dem Festival Ende Juni mit erwarteten 70 000 Besuchern im Einsatz kommen könnten. Bereits in den Vorjahren seien „mehrere hundert Polizisten“ vor allem für Verkehrskontrollen abgestellt gewesen. Auf dem Gelände selbst habe es hingegen keine Polizeipräsenz gegeben - anders als diesmal von der Polizei geplant.

Die Entscheidung über eine Genehmigung des Festivals soll nach Angaben der Ordnungsamtsleiterin im Amt Röbel/ Müritz, Marlen Siegmund, frühestens am Donnerstag fallen.

