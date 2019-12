Ahrenshoop

„Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft“, heißt es am 30. Dezember wieder im Ostseebad: 112 Arbeiten kommen bei der Ahrenshooper Winterauktion am 30. Dezember auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst unter den Hammer. Die kleine Schwester der Ahrenshooper Kunstauktion geht in diesem Jahr in die dritte Auflage.

Unter einem dichten Wolkengebilde schmiegen sich windschiefe Bäumchen an den reetgedeckten Katen mit Blick auf den Bodden. „Katen am Bodden“ heißt die atmosphärische Landschaftsmalerei, die Maler Paul Müller-Kaempff 1910 gefertigt hat. Sein Motiv, das abgelegene Fischerdorf Ahrenshoop, hatte er 1889 entdeckt und dort mit Atelierhaus und Gründung einer Malschule den Grundstein für die legendäre Künstlerkolonie gelegt.

Neues Format zum 125. Geburtstag der Künstlerkolonie

Dass die Arbeiten und Motive der Landschaftsmaler an Ostsee und Bodden bis heute äußerst beliebt sind, zeigt die jährliche Ahrenshooper Kunstauktion, die im Sommer in die 45. Auflage ging und Bieter aus ganz Deutschland und dem Ausland anlockt. Mit der Winterauktion gibt es seit 2017 ein Tochter-Format.

„Anlässlich der 125 Jahre Künstlerkolonie Ahrenshoop haben wir uns entschlossen, ein zusätzliches Format im Winter zu starten“, sagt Auktionator Robert Dämmig, der seit 2013 in Ahrenshoop den Hammer schwingt. Mit den Größenordnungen der sommerlichen Kunstauktion, zu der rund 350 Besucher kommen und bei der zwischen 300 000 und 500 000 Euro umgesetzt werden, kann die kleine Schwester zwar noch nicht mithalten. Trotzdem geht Dämmig davon aus, dass das Format stetig wächst. „Um es zu etablieren, brauchen wir bestimmt noch drei bis vier Durchläufe. Trotzdem freuen wir uns, dass die Resonanz schon jetzt so groß ist“, sagt er.

Rund 150 bis 180 Leute passen ins Kunstmuseum, das die Auktion gemeinsam mit der Ahrenshooper Kunstauktionen GmbH veranstaltet. „Wir hatten letztes Jahr schon Probleme, alle reinzukriegen. Um 19 Uhr ging es los, kurz danach waren bereits alle Plätze besetzt. Die starke Resonanz hat uns selbst überrascht“, so Dämmig.

Arbeiten von Künstlern aus den Kolonien

Genau wie bei der Sommer-Auktion liegt der Schwerpunkt auf Werken von Künstlern der Ahrenshooper Künstlerkolonie sowie der Nachbarkolonien Hiddensee, Schwaan, Usedom und Nidden. Vertreten sind diese unter anderem mit vier herausragenden Arbeiten des Ahrenshooper Koloniegründers Paul Müller-Kaempff, Werken von Elisabeth Büchsel (darunter das Ölgemälde „Hiddenseer Mädchen“, 1910), dem atmosphärischen Gemälde „Segler bei Vollmond“ des Malers Louis Douzette sowie Arbeiten von Otto Niemeyer-Holstein und Franz Bunke.

Infos zur Auktion und Vorbesichtigung Die 3. Ahrenshooper Winterauktionfindet am 30. Dezember um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kunstmuseum Ahrenshoop (Weg zum Hohen Ufer 36) statt. Vom 14. Dezember bis zum 30. Dezember können die Werke dort vorab besichtigt werden. Geöffnet ist jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr (am 24., 25. und 26. Dezember geschlossen) sowie am 30. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Der komplette Online-Katalog zur Auktion findet sich unter: www.ahrenshoop-kunstauktion.de

Darüber hinaus trägt die Winterauktion auch der künstlerischen Entwicklung nach dem Ende der Künstlerkolonie im Jahr 1914 Rechnung und präsentiert Kunst der Moderne, Postmoderne sowie ausgewählte Kunst von zeitgenössischen Künstlern. So sind mit Peter Keler, Eberhard Schrammen und Lyonel Feininger im ausgehenden Jubiläumsjahr gleich drei Bauhäusler vertreten.

„Wir haben wirklich Spitzenblätter von Feininger in der Auktion“, freut sich Dämmig. Dazu gehören die frühen Bleistiftzeichnungen „Bäume bei Graal“ (1905), versehen mit persönlichen Notizen des Künstlers, sowie das mit einem Schätzpreis zwischen 5000 und 7000 Euro höchstdotierte Werk „Bauernhaus Rügen“ (1903). „Die Blätter kommen direkt aus New York und sind auch in sämtlichen Publikationen von Feininger abgebildet. Ich bin sehr glücklich, dass wir sie gekriegt haben“, sagt Dämmig.

300 Arbeiten standen zur Auswahl

Zu den Highlights gehören zudem ein Tafelbild von Clara Arnheim, ein Tafelbild des Bauhauskünstlers Peter Keler („Regatta“ aus den 60er Jahren), ein Gemälde Carl Knaufs aus seinem berühmten Purwin Zyklus sowie ein „Sturmbild“ des Dresdners Edmund Kesting („Mühle“, 1922). „Es hing 1923 in der legendären Sturm-Ausstellung in der Galerie von Herwarth Walden in Berlin und kommt direkt aus dem Nachlass der Familie“, freut sich Dämmig. Der Auktionator, der bei den Auktionen auf eine kleine feine Auswahl an Werken setzt, kann zu fast jedem Bild eine Geschichte erzählen.

Neben weiteren Arbeiten von Fritz Wachenhusen, Julie Wolfthorn, Hans Kinder, Dora Koch-Stetter, Kate Diehn-Bitt, Max Uhlig, Ivo Hauptmann und Harry Heinrich Deierling ist das grafische Segment unter anderem mit Karl Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner, Gerhard Marcks, A.R. Penck, Alfred Partikel und Hermann Glöckner vertreten. Rund 300 Arbeiten seien in der engeren Auswahl gewesen. „Am Ende sind es 112 geworden“, so Dämmig. „Darunter werden auch einige spannende neue Namen zu finden sein.“

