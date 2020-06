Rostock

„mondclee“ ist ein Rostocker Duo. Gemeinsam werden Steffi Cleemann und Nico Neidel-Cleemann beim 13. Newsroom Konzert ihre bildhaften Kompositionen zwischen Filmmusik, Pop und Klassik spielen.

Kennengelernt haben die Musiker sich bei ihrem Musikstudium in Dresden, wie sie im Gespräch mit der OZ verraten. Heute lebt das Ehepar in Rostock und hat drei Kinder. Mit Klavier und Trompete erschaffen die Musiker eigene Welten. Hier startet am Mittwoch um 18 Uhr der Livestream. Sollte der Stream nicht von selbst beginnen, aktualisieren Sie bitte die Seite.

Bewerben für das OZ-Newsroom-Konzert Die Reihe „OZ-Newsroom-Konzert“ soll Musikern aus Mecklenburg-Vorpommern, die derzeit keine Konzerte spielen können, eine Plattform geben. ­Gespielt wird im Newsroom der OSTSEE-ZEITUNG. Ausgestrahlt wird der Auftritt jeden Mittwoch um 18 Uhr auf der Facebook-­Seite der OZ, das aufgezeichnete Video wird danach auf www.ostsee-zeitung.de zu sehen sein. Jedes Konzert dauert 15 Minuten und soll unplugged gespielt werden. Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert

