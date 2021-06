Ahrenshoop

Ahrenshoop hat sich nicht nur als Künstlerkolonie einen Namen gemacht – auch die Ahrenshooper Kunstauktion ist inzwischen weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns bekannt. Rund 350 gut betuchte Besucher und Kunstfreunde aus ganz Deutschland reisen jährlich im Sommer zur Auktion ins Ostseebad, um Werke von Malern der Ahrenshooper Künstlerkolonie zu ersteigern. Zwischen 300 000 und 50 000 Euro werden dabei jährlich umgesetzt.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“

Am 7. August um 19 Uhr ist es wieder soweit: Dann startet in der Ahrenshooper Strandhalle die 47. Auflage des Formates. Unter den Hammer kommen insgesamt 182 Arbeiten. „Im Moment laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, verrät Auktionator Robert Dämmig. „Anfang Juni konnten wir die Einlieferungen für die Sommerauktion abschließen und arbeiten jetzt am Auktionskatalog.“

Die Auktion hält in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight bereit: Das Gemälde „Brandungswelle – Stürmische See auf Rügen“ des Malers Karl Hagemeister aus dem Jahr 1911. Bei dem Werk liegt der Einstiegspreis bereits bei stolzen 34 000 Euro. Das ist auch für Dämmig, der seit 2013 in Ahrenshoop den Hammer schwingt, außergewöhnlich. „Der höchste Einstiegspreis lag bei uns bisher im Bereich um die 20 000 Euro“, sagt der 55-Jährige. Hagemeisters impressionistische Kunst, die in einer Linie mit Max Liebermann stehe, werde zurzeit wieder neu entdeckt.

Hagemann-Bild ist „wie ein Sechser im Lotto“

„Grund dafür sind unter anderem die großen Hagemeister-Ausstellungen im Potsdam Museum 2020, im Museum Georg Schäfer Schweinfurt 2020/21 und ab 6. August 2021 auch im Kunstmuseum Ahrenshoop“, so Dämmig. Dass er das Werk, das von einem Sammler in Schleswig-Holstein stammt, in Ahrenshoop versteigern könne, sei für ihn „wie ein Sechser im Lotto“, so Dämmig. „Ich war mehrere Jahre hinter dem Bild her und habe mit großen Auktionshäusern konkurriert“, verrät er. „Es wäre schön, wenn sich der Einstiegspreis mindestens verdoppelt, alles Weitere nach oben ist super.“

In der Auktion vertreten ist auch Paul Müller-Kaempff, der Gründer der Ahrenshooper Künstlerkolonie, dessen 160. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. „Diesem Jubiläum tragen wir mit vier herausragenden Gemälden in der Hauptauktion und drei kleinformatigen Gemälden im Kleinen Kabinett Rechnung“, so Dämmig. Hervorzuheben sei besonders ein Gemälde aus dem Jahr 1890, das bei einem seiner ersten Aufenthalte in der Region entstanden ist. Der Ausnahmekünstler Lyonel Feininger wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden: Zwei frühe Zeichnungen, eine berühmte Radierung und ein legendärer Holzschnitt, tragen diesem Umstand in der Auktion Rechnung.

Auktion wieder mit Publikum möglich

Auch der Barther Maler Louis Douzette ist mit zwei großformatigen Arbeiten in der Hauptauktion vertreten. „Beide Gemälde zeigen auf eindrückliche Weise die hohe museale Qualität der Malerei in der Region“, so Dämmig. Der dritte Jubilar ist Otto Niemeyer-Holstein, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 125. Mal jährt. Sein Gemälde „Usedomer Strand“ aus dem Jahr 1950 zählt ebenfalls zu den Höhepunkten der Auktion. Vertreten sind viele weitere bekannte Künstler wie Elisabeth von Eicken, Erich Heckel, Elisabeth Büchsel, Alfred Partikel, Ernst Ludwig Kirchner, Rudolf Bartels, Edmund Kesting, Franz Heckendorf, Peter Keler, Hans Kinder, Paul Kuhfuss und Gerhard Marcks.

Nachdem die 4. Ahrenshooper Winterauktion coronabedingt nur im virtuellen Saal stattfinden konnte, freut sich Dämmig, dass er nun wieder einem realen Saalpublikum gegenübersitzen wird. „Angesichts der positiven Entwicklung in Sachen Pandemie sind wir optimistisch, dass die Auktion am 7. August wieder mit Publikum stattfinden kann“, sagt der 55-Jährige. „Darüber freue ich mich sehr.“ Bei der Sommerauktion im vergangenen Jahr hatten rund 250 Besucher auf Stühlen im Außenbereich der Strandhalle die Auktion verfolgt. „Ähnlich wird es auch in diesem Sommer ablaufen, wenn es nicht noch weitere Lockerungen gibt“, sagt Dämmig.

Termine zur 47. Ahrenshooper Kunstauktion Die 47. Ahrenshooper Kunstauktion findet am 7. August 2021 um 19 Uhr in der Strandhalle Ahrenshoop (Dorfstraße 16b) statt. Die Arbeiten können vorab vom 16. Juli bis 6. August im Kunstkaten (Strandweg 1) und Kunstmuseum (Weg zum Hohen Ufer 36) Ahrenshoop besichtigt werden (täglich 10 bis 18 Uhr). Weitere Informationen erteilt Auktionator Robert Dämmig per Mail(r.daemmig@ahrenshoop-kunstauktion.de) oder telefonisch (0173 61 33 537) sowie unter: www.ahrenshoop-kunstauktion.de

In anderen Ländern würden bei Online-Auktionen bereits 60 bis 80 Prozent des Umsatzes gemacht. Auch in Ahrenshoop laufen die Auktionen seit 2019 zusätzlich zur Veranstaltung im Ostseebad als Live-Stream im Netz. „Natürlich nimmt der Verkauf im Netz zu, aber in Ahrenshoop leben wir immer noch in erster Linie von der Stimmung im Saal und von der direkten Publikumsbeteiligung. Daher freue ich mich sehr, dass dies in diesem Jahr wieder möglich ist“, so Dämmig.

Von Stefanie Büssing