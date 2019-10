So prunkvoll tafelten die mecklenburgischen Herzöge

Schwerin

Die goldenen Desserttellerchen wirken höchst filigran – umrandet von farbigen Blumen sind dort Landschaften und Stadtbilder eingefasst. Der Adressat dieses ausgefallenen Weihnachtsgeschenkes war nicht etwa ein zartes Fräulein, sondern ein 14-jähriger Junge: Ab 1837 beschenkte der preußische König Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) seinen Neffen Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin jährlich zu Weihnachten mit sechs Tellern des Services. Ob sich der Knabe über das Geschenk mit Motiven des Malers Carl Daniel Freydanck gefreut hat, ist nicht überliefert. Trotzdem haben Dr. Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen MV, und Kuratorin Antje Marthe Fischer bei der Recherche zur aktuellen Schau „Königliche Geschenke. Porzellane der Berliner Manufaktur am mecklenburgischen Hof“ so einige Rätsel gelöst. Gezeigt werden 140 Exponate aus der Sammlung des Staatlichen Museums, die Vertreter des preußischen Königshauses im Verlauf des 19. Jahrhunderts ihren mecklenburgischen Verwandten überreichten.

Geschenke vom preußischen Königshaus an die Schweriner

„Die auserlesensten und prächtigsten Kunstwerke, die die Porzellankunst zu bieten hatte, fanden ihren Weg aus Berlin in die mecklenburgischen Residenzen. Ein großer Teil von ihnen befindet sich noch heute in unseren Sammlungen. Große Tafelaufsätze, beeindruckende Prunkvasen, Leuchter und Hochzeitsservice zeugen von der Verbundenheit der beiden Herrscherhäuser. Diese prunkvollen Geschenke wurden für die Ausstellung genauer untersucht und enthüllen nun so manche Entdeckung“, sagt Zinnow. „Unsere Frage war, wer schenkte wem was und warum“, sagt sie. „Es ging um Macht und um die Pflege von Beziehungen. Dabei ist es uns erstmals gelungen, einzelne Stücke bestimmten Anlässen zuzuordnen.“

Zur Galerie Blick in die Schau „Königliche Geschenke“ im Schweriner Schloss

Ob Vermählung, Thronbesteigung, Weihnachten, Ostern oder Geburtstag – dem Anlass entsprechend wurden alle im 19. Jahrhundert regierenden Herzöge bzw. Großherzöge Mecklenburgs, die Thronfolger und deren Gemahlinnen vom preußischen Königshaus reichlich mit Porzellanen bedacht. Dabei stand den preußischen Majestäten mit der 1763 von Friedrich dem Großen gegründeten Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin ( KPM) eine Manufaktur von Weltrang zur Verfügung. Namhafte Künstler, wie Karl Friedrich Schinkel oder Johann Gottfried Schadow, arbeiteten für das Unternehmen und fertigten Entwürfe für einzigartige Meisterstücke an.

Millionen-Werte in der Ausstellung

„Als Geschenk äußerst beliebt waren die großen Prunkvasen, die sich für die standesgemäße Schlossausstattung eigneten“, sagt Fischer. Dazu gehört auch die sogenannte „Persische Vase“, eines der wertvollsten Stücke der Schau, die 1831 nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel entstand. „Der genaue Wert lässt sich nicht beziffern, liegt aber in einem Bereich um die 300 000 Euro“, vermutet die Kuratorin. Nur dreizehn Exemplare existierten davon. Eine gelangte sogar bis nach Konstantinopel – was zeigt, dass das Geschirr der Berliner Manufaktur auch im Ausland beliebt war. Aber auch kleinere Gaben waren willkommen, darunter erlesene Tassen, Frühstücksservice oder die seit 1819 jährlich eintreffenden Porzellan-Ostereier. Auch Teile aus dem Hochzeitsservice für Prinzessin Alexandrine von Preußen von ihrem Vater von 1822 mit Motiven des preußischen Militärs als Erinnerung an die alte Heimat sind zu sehen. „Ein einzelner Teller ist rund 7000 Euro wert“, sagt Zinnow. Zusammengenommen seien es Millionen-Werte, die in der Schau gezeigt würden. Die Exponate sind künftig als neuer Teil der Dauerausstellung hinter Glas im Schloss zu sehen.

„Es ist auch viel Geschirr zu Bruch gegangen“

Doch nicht nur die Königsgeschenke, sondern auch ein anderes, bislang wenig beachtetes Thema zeigt die Ausstellung: In der Schau wird zum ersten Mal auch der Alltag an der herzoglichen Tafel beleuchtet. Bei der Frage danach, welches Geschirr an normalen Tagen auf dem Tisch stand, brachten Grabungen des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege von 2016 neue Erkenntnisse: Im Keller des Schweriner Schlosses fanden sich Scherben im Erdreich, die vermutlich auf den Brand des Schlosses 1913 zurückgehen und auf denen zum Teil noch mecklenburgische Wappen zu erkennen sind. Die Alltagsservice mit diesen Wappen wurden vom hiesigen Hofmarschallamt ebenfalls in der Berliner Manufaktur bestellt und unter anderem in Gelbensande, Ludwigslust und Schwerin verwendet. „Es ist in Massen nachgeordert worden, was davon zeugt, dass hier viel zu Bruch gegangen ist“, erklärt Fischer. Die Service wurden in großen Stückzahlen erworben, so dass damit auch Feste mit vielen Gästen ausgerichtet werden konnten. Bei der feierlichen Einweihung des Schweriner Schlosses im Jahr 1857 richtete man beispielsweise ein Festmahl mit zwölf Gängen für 470 Personen aus. So hübsch das königliche Geschirr auch sein mag, ein Manko für die heutige Zeit hat es, verrät Kuratorin Fischer mit einem Lächeln: „Es ist nicht spülmaschinenfest.“

Infos zur Schau Die Schau„Königliche Geschenke. Porzellane der Berliner Manufaktur am mecklenburgischen Hof“ ist ab dem 11. Oktober als Dauerausstellung im Schweriner Schloss (Lennéstr. 1) zu sehen. Geöffnet ist vom 15. April bis 14. Oktober Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr; vom 15. Oktober bis 14. April Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr Rundgängedurch die Ausstellung: Schweriner Kulturnacht (26. Oktober) um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr und 21 Uhr; Familiensonntag (1. Dezember) um 11.30 Uhr; Museumstag für Senioren (12. Dezember) 14.30 Uhr; Anmeldungen zu einem Rundgang und Workshop für Kinder und (Groß-)Eltern unter Tel. 0385-5252920

Von Stefanie Büssing