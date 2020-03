Absagen wegen Coronavirus: Konzertveranstalter aus MV bangen um Existenz

Rostock

Das Coronavirus hat Mecklenburg-Vorpommern im Griff. Seit Mittwoch sind alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt. Kleinere Events müssen – in Rostock beispielsweise ab 200 Gästen – genehmigt werden.

Während viele Musikfans traurig sind, dass die Konzerte ausfallen, sind die Absagen vor allem für die Branche der Veranstalter existenzbedrohend: „Denn wir haben ja keine Einnahmen, aber die Kosten laufen weiter“, sagt Daniel Karstädt. Er gehört zum Führungs-Trio der Rostocker Agentur „Kulturbotschafter Events“.

Kehren die Besucher nach Corona wieder zurück?

Das abgesagte Konzert von Johannes Oerding in der Rostocker Stadthalle ist von seinem Unternehmen geplant worden. Die Halle war ausverkauft, mehr als 4000 Besucher wurden erwartet. „Es kommt ja immer mal vor, dass Veranstaltungen verlegt werden müssen“, sagt Karstädt. „Aber dass so wie in diesem Fall erst am Tag der Veranstaltung die Absage kommt, das ist schon der schlimmste Fall – der Aufbau lief schon, die Techniker und auch der Künstler waren bereits vor Ort“, erzählt er.

Auch wenn für das Konzert von Johannes Oerding ein Ausweichtermin gesucht würde – für die Event-Profis entstehen dadurch ja auch doppelte Kosten. Wie hoch der Verlust durch die Absage am Mittwoch ist, will Karstädt nicht sagen. „Aber es ist nicht wenig.“ Für ihn und die Kollegen aus der Branche sei vor allem wichtig, wie es nach Ablauf der ersten Verbotswelle weitergeht. „Die Frage ist, ob die Kunden dann zurückkommen und wieder unbeschwert Spaß an den Veranstaltungen haben oder ob die Angst bleibt.“

Für den Rostocker Veranstaltungsprofi steht fest: Wenn es noch Monate so weitergeht, dass die Einnahmen trotz laufender Kosten ausbleiben, dann könnte das für die Unternehmen schon eng werden. Auch wenn Karstädts Firma von den drei Gründern und ohne Personal im Büro betrieben wird – „wir arbeiten ja auch mit Sub-Unternehmen vor Ort, mit Technikern, Hotels... da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran“.

Mehr Bürokratie auch für kleinere Events

Die vom generellen Verbot betroffenen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern seien für die Rostocker Kulturbotschafter nur ein geringer Teil des Programms. Aber auch die kleineren Events sind jetzt im Fokus der Behörden. „Wir müssen zum Beispiel für die Auftritte des Moka-Efti Orchesters Zuarbeiten für eine Risikoanalyse machen, um eine Erlaubnis zu bekommen“, erklärt Karstädt. Das sei nicht nur ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand – auch das Ergebnis wäre bis dato noch offen. „Wir sind gespannt, wie das ausgeht und vor allem, wie schnell die Ämter diese Vorgänge behandeln.“

Mediziner warnt vor kleinen Events: „Gehen Sie nicht hin“

Mehrere Veranstalter in MV und ganz Deutschland versuchen ihre Events trotz Ausbreitung des Coronavirus zu retten, indem sie die Zuschauer knapp unter 1000 Leuten halten. So sollte etwa die B2 Schlagerparty im Grimmener Kulturhaus am Samstag bis zuletzt stattfinden. Erst ein Erlass des Gesundheitsministeriums hat das Event am Donnerstagnachmittag gestoppt.

Andreas Podbielski, Professor für Medizinische Mikrobiologie an der Unimedizin Rostock, hält die 1000er-Grenze für völlig willkürlich. „Auch darunter ist die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr sehr groß“, sagt er. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie, warnt ausdrücklich auch vor kleineren Events. „Wenn der Veranstalter nicht selbst absagen will, appelliere ich an das Verantwortungsbewusstsein aller Gäste, nicht hinzugehen“, sagte er.

150 000 Euro Verlust allein durch Erstattung der Tickets

Ersatzlos gestrichen wurde auch der gesamte Festspielfrühling auf Rügen. Von Freitag bis zum 22. März waren mehr als 20 Konzerte mit internationalen Stars geplant. Auch wenn die einzelnen Termine teilweise nur kleinere Zuschauermengen betreffen – die Absage des Landratsamtes Vorpommern-Rügen betrifft die gesamte Konzertreihe. „Wir sind darüber natürlich furchtbar traurig, stehen aber im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung hinter der Entscheidung“, sagt Christian Kahlstorff, Sprecher der Festspiele. Als Veranstalter wolle man in so einer Situation nicht über die Durchführung einzelner Termine diskutieren – „in der aktuellen Lage gibt es nur noch ein Miteinander. Und da machen wir natürlich mit“, sagt Kahlstorff.

Jedes Jahr würde die beliebte Veranstaltungsreihe von rund 5000 Zuschauern besucht. Alle verkauften Karten würden den Besuchern jetzt zurückerstattet. „Dabei reden wir von rund 150 000 Euro Verlust nur aus den Ticketerlösen“, erklärt der Sprecher. Das sei aber noch nicht der gesamte wirtschaftliche Schaden. „Das wird noch Wochen dauern, den zu beziffern. Dazu sind wir jetzt auch in Gesprächen mit Künstlern, Gemeinden, Sponsoren und den Partnern an den Veranstaltungsorten“, sagt Kahlstorff.

Dennoch hätten die Veranstalter der Festspiele MV Verständnis für die Absagen im Angesicht der Corona-Epedemie. „Wir unterstützen jegliche Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung einzudämmen. Wenn wir dadurch nur einen schweren Verlauf verhindern können, ist das voll in unserem Sinne“, erklärt der Sprecher.

Krise trifft selbstständige Kleinunternehmer besonders hart

Doch nicht nur die großen Veranstaltungsagenturen im Land sind von der Krise betroffen. „Aber an die einzelnen wird bei der ganzen Debatte überhaupt nicht gedacht“, sagt Olaf Nückel. Der Rostocker ist als DJ Mas Massive in Clubs und auf Festivals unterwegs. „Die Absagen häufen sich jetzt, Einnahmen bleiben aus“, sagt er.

Olaf Nückel ist als DJ Mas Massive in Clubs und auf Festivals unterwegs. Quelle: privat

Zwar sei es unternehmerisches Risiko, auch solche Engpässe überbrücken zu können – aber bei der aktuellen Lage sei einfach nicht klar, wie lange sie anhält. „Es läuft darauf hinaus, dass das ganze Vergnügungsgewerbe den Betrieb einstellen muss und mit den Folgen alleine gelassen wird“, so Nückel.

Er begrüße die Entscheidung zur Absage von Großveranstaltungen zum Schutz vor Ansteckung. „Aber wieso legt man die Grenze für Genehmigungen bei 200 Personen fest? Für einen Club rechnen sich Veranstaltungen mit weniger Personen einfach nicht“, erklärt der DJ. Allerdings müsse den Kleinunternehmen wie Restaurants, Club-Betreibern oder eben auch DJs dann auch beim Ausgleich der Verluste geholfen werden. „Aber scheinbar hat die Veranstaltungsbranche keine wirkliche Lobby. Und wenn, dann sind nur die Großen im Fokus“, beklagt Nückel.

