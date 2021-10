Ahrenshoop

In der Galerie Alte Schule in Ahrenshoop ist derzeit die Ausstellung „Bildnis und Landschaft“ des Dresdner Malers Max Uhlig zu sehen. Kuratiert hat diese Schau Robert Dämmig, der im Einverständnis mit dem Künstler gearbeitet hat. 22 Arbeiten wurden schließlich gemeinsam ausgewählt, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Schaffensperioden.

Die Werke kommen aus mehreren Jahrzehnten

Der Künstler präsentiert mit seinen Werken seinen Blick auf unsere Welt, hier natürlich nur ausschnittartig. Von Max Uhlig sind Zeichnungen und Druckgrafiken aus mehreren Jahrzehnten ausgestellt. Thematisch konzentriert sich diese Ausstellung auf die zwei Hauptthemen im Werk des Künstlers, auf die Landschaft und das Bildnis – so waren sie titelgebend für die Schau.

Zur Person Max Uhlig wurde 1937 in Dresden geboren. Er studierte 1955 bis 1960 an der Hochschule für Bildende Künste Dresden bei Hans Theo Richter und Max Schwimmer. Von 1961 bis 1963 war Uhlig Meisterschüler an der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin bei Hans Theo Richter. Danach war Max Uhlig bis 1995 freischaffend tätig. Von 1995 bis 2002 war Uhlig Professor für Malerei und Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Als Dresdner Maler war Uhlig bereits vor 1989 durch Ausstellungsbeteiligungen im Westen über die DDR-Grenzen hinaus bekannt geworden. Zahlreiche Preise folgten. Max Uhlig ist einer der letzten Vertreter der Freiluftmalerei. Er lebt und arbeitet heute in Dresden.

Max Uhlig war zur Ausstellungseröffnung in der vergangenen Woche nach Ahrenshoop angereist. „Ich kann mich noch an meinen Besuch 1969 in Ahrenshoop erinnern“, sagte Max Uhlig. Ausgestellt hatte er damals in der „Bunten Stube“. Alles war noch einfacher zu der Zeit. „Damals habe ich in einem Fahrradschuppen geschlafen“, erinnert er sich weiter. Und in Wustrow hatte er damals die Künstlerin Hedwig Holz-Sommer besucht.

Max Uhlig, Seitlicher Frauenkopf nach links, Öl auf Leinwand, 90 x 105 cm, 2004 Quelle: Robert Dämmig

Der Künstler ist mit Ahrenshoop inzwischen eng verbunden

Seit 2006 ist Max Uhlig wieder öfter im Ahrenshoop zu Gast, auch durch die Bekanntschaft mit den Galeristen Robert Dämmig. Max Uhlig hat als Landschaftsmaler schon früh Mecklenburg und Vorpommern für sich entdeckt. Bereits in den sechziger und siebziger Jahren war er mit Staffelei und Zeichenblock unterwegs, um hier in freier Natur zu arbeiten. „Das ist in dieser Form heute nicht leider mehr möglich“, sagt der 84-jährige Künstler, gesundheitliche Gründe zwingen ihn dazu. Die Landschaftsmalerei findet aber noch statt, indem der Künstler zum Beispiel einen Blick durch das Fenster festhält. „Damit ist der Ort aber vorgegeben“, schränkt Max Uhlig ein.

„Sein Marktwert liegt deutlich unter seiner kunsthistorischen Bedeutung“, befand das „Handelsblatt“ im vergangenen Jahr über die Stellung von Max Uhlig auf dem Kunstmarkt. Der 1937 in Dresden geborene Maler zählt heute zu den wichtigsten Künstlern Deutschlands mit einer ganz eigenen Handschrift. Max Uhlig hat nicht nur in seinem Heimatort Dresden Kunst geschaffen.

Auch international konnte Uhlig schon in frühen Jahren mit seiner Kunst Akzente setzen, es folgten unter anderem Aufenthalte in den USA, Großbritannien oder China. Auch der Anekdotenschatz des Künstlers ist in dieser Zeit größer geworden. Wenn Uhlig zum Bespiel von einem Arbeitsaufenthalt in China von 2005 erzählt, erinnert er sich an zahlreiche herzliche Begegnungen. Das sind Erinnerungen und Anekdoten, die inzwischen eine lange Karriere begleiten, in der sich Max Uhlig auch international einen Namen machte. Ein erfülltes Künstlerleben – auch das schwingt dabei mit.

Max Uhlig, Bildnis E. E., Tusche auf Vlies, 123,5 x 84 cm, 1994 Quelle: Robert Dämmig

Die letzte große Arbeit hat viel Kraft gekostet

Die bislang letzte große Arbeit im öffentlichen Raum von Max Uhlig war das Kirchenfensterensemble in der Johanniskirche in Magdeburg. Im Jahr 2013 waren Uhligs Entwürfe für die Gestaltung der Glasfenster für die von 1994 bis 1999 wiedererrichtete gotische St.-Johannis-Kirche in Magdeburg angenommen worden. Es wurde eine Mammutaufgabe – und sie war auch körperlich anstrengend. Der Künstler führte die Malerei direkt auf Glas aus.

So hat er 14 Kirchenfenster mit seinen Motiven gestaltet. „Das hat auch viel Kraft gekostet“, sagt der Künstler heute rückblickend darüber. Max Uhlig wollte seinen künstlerischen Anspruch auch in diesem gewaltigen Werk umsetzen, in dem Format gehört es zu den größten Werken dieser Art in Deutschland. Die Würdigungen für Max Uhlig sind inzwischen reichlich, er erhielt auch viele internationale Preise für sein Werk. Im Jahr 2020 war das der Karl-Schmidt-Rottluff-Preis der Chemnitzer Stiftung.

„Porträt und Landschaft“ in Ahrenshoop Max Uhlig, „Porträt und Landschaft“ (Malerei/Zeichnung), zu sehen bis zum 31. Oktober in der Galerie „Alte Schule“ Ahrenshoop (Dorfstraße 16), Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Absprache unter 038 220 / 67 95 93

Max Uhligs aktuelle Schau in Ahrenshoop gibt einen kleinen, aber repräsentativen Querschnitt aus dem Gesamtwerk des Künstlers ab; die recht kleinen Galerieräume bringen die Werke auf eine andere und intimere Weise zur Geltung. Bei seinem Besuch in Ahrenshoop wirkte Max Uhlig entspannt und gut gelaunt. Man merkt dem Künstler die innere Unruhe immer noch an, den ungezähmten Schaffensdrang und die kreative Unzufriedenheit.

Von Thorsten Czarkowski