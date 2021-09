Ahrenshooper Literaturtage: Jubiläum mit Sky du Mont und Charles Brauer

Ahrenshoop

Es ist Mecklenburg-Vorpommerns größte Buchmesse; die Ahrenshooper Literaturtage gehen in diesem Jahr in die 20. Ausgabe. Vom 30. September bis 3. Oktober ist nicht nur die Messe wichtig, im Rahmenprogramm gibt es auch viele Lesungen. Mit Sky du Mont hat die Kurverwaltung Ahrenshoop für die Eröffnungsveranstaltung einen Star gebucht, und im Sonderprogramm mit Charles Brauer einen weiteren Promi platziert.

Kern der Messe: regionale Literatur und regionale Themen

Kern der Literaturtage bleibt natürlich die Buchmesse, die in der Strandhalle Ahrenshoop abgehalten wird. Im Jubiläumsjahr sind dort 22 Verlage und eine Autorengruppe zu Gast, die vorgestellte Literatur hat einen regionalen Schwerpunkt. Es sind also Bücher, die Stoffe aus oder über Mecklenburg-Vorpommern, das Fischland und Ahrenshoop zum Inhalt haben. Zur Präsentation der Werke ist die Messe vom 1. bis 3. Oktober jeweils von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Sky du Mont trägt aus seinen Büchern vor.

Rundherum gibt es ein attraktives Rahmenprogramm, das über 20 Lesungen und zwei Rundgänge durch den Ort anbietet. Zweifellos ist Sky du Mont der Star des Rahmenprogramms, er wird am 1. Oktober um 20 Uhr im Ballsaal des Hotels „The Grand“ lesen. Sky du Mont hat viele Passionen – er ist Schauspieler, Synchronsprecher und auch Autor. Im Rahmen seines neuen Programms „The Best of ...“ will du Mont mit Szenen aus seinen fünf veröffentlichten Büchern für einen unterhaltsamen Abend sorgen.

Charles Brauer: Hommage an Manfred Krug

Auch Schauspieler Charles Brauer kommt nach Ahrenshoop. Brauer wurde bekannt, als er an der Seite von Manfred Krug im Hamburger „Tatort“ den Kommissar Brockmöller verkörperte, die beiden bildeten von 1986 bis 2001 ein Gespann. Der geplante Abend wird eine Hommage an Manfred Krug. Denn Charles Brauer wird aus dem Buch „Schweinegezadder“ lesen, das Manfred Krug 2008 veröffentlicht hatte. So wird Brauer dem bereits 2016 verstorbenen Manfred Krug seine Stimme leihen. Dabei wird der Schauspieler von Matthias Bätzel am Piano begleitet. Alles zusammen am 2. Oktober um 20 Uhr im Ballsaal des Hotels The Grand.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Berühmte Gäste des Ostseebades werden literarisch gewürdigt

Das Vorprogramm der Literaturtage startet schon am 30. September um 11 und 15 Uhr mit der Autorin Kristine von Soden. Sie nimmt die Besucher auf einen Literarischen Rundgang mit, das Thema: „Am schönsten war es, wenn der Herbst mit seinen milden Tagen kam…“ So vereint sie Liebeserklärungen an Ahrenshoop. Weitere Eindrücke berühmter Gäste des Ostseebads Ahrenshoop, wie Albert Einstein, George Grosz, Bertolt Brecht und Elizabeth Shaw, verarbeitet die Autorin in ihrem Buch „Ahrenshoop. Balancieren auf der Meerschaumlinie“, welches sie am Abend um 19 Uhr im Kunstkaten Ahrenshoop vorstellt.

Elf Buchpremieren im Programm

Vom 1. bis 3. Oktober sind 23 weitere Lesungen zu erleben, darunter elf Buchpremieren,. Die Leseorte sind im Ostseebad Ahrenshoop verteilt. Am 1. Oktober stellt Autorin Maria Charlotte Wulff ihren neuen Roman „Das Jahrhundert der Martha Jacobi“ vor, Marion Petznick präsentiert mit „Die Last der Lust“ den zweiten Teil der Ostsee-Krimireihe „Leidenschaft“. Mit zwei Buchpräsentationen im Kunstkaten Ahrenshoop – am 1. Oktober mit dem Roman „Wo ist Norden“ und am 2. Oktober mit dem Roman „Sommergäste“ – ist die Barther Autorin Barbara Handke vertreten.

Lesen Sie auch Darßer Naturfilmfestival: Darum fahren die Organisatoren in Wieck in diesem Jahr zweigleisig

Auch Lyrik ist im Programm

Auch an Kinder ist gedacht: Am 2. und 3. Oktober ist in der Strandhalle Anke Ortlieb zu Gast, sie präsentiert Geschichten für Kinder ab neun Jahren und für Erwachsene. Elke Brydda liest dort aus ihrem neuen Buch „Von Kratzgrille, Lamm und Eiereule“. Frank Schlößer wird am 2. Oktober im Hotel Fischerwiege sein Buch „Annäherung an Ahrenshoop“ präsentieren. Auch der Preisträger des Literaturpreises Mecklenburg-Vorpommern 2020 kommt nach Ahrenshoop: Tobias Reußwig wird am 2. Oktober zu einer Lesung in das Künstlerhaus Lukas kommen.

Literatur thematisiert die Heimat

Der Schlusspunkt der Jubiläumsmesse wird am 3. Oktober um 18 Uhr im Kunstkaten gesetzt – mit der Präsentation des Bild-Text-Bandes „Hering, Aal und Beifang. Fischer auf Rügen, Fischland und Darß“, in dem die Autorin Simone Trieder und die Fotografin Iwona Knorr das Sterben der Küstenfischerei thematisieren. So wird die Präsentation der regionalen Literatur von Autoren ergänzt, die ihre Geschichten nach Ahrenshoop bringen, die Land und Leute zum Thema macht.

Das vollständige Programm unter www.ahrenshooper-literaturtage.de.

Von Thorsten Czarkowski