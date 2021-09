Aktmodell im Nebenjob: Leipzigerin posiert nackt bei Sommerakademie auf Rügen   

Hagen

Bei der Schlusspräsentation der Sommerakademie in Hagen stand kurzzeitig eine junge Frau im Mittelpunkt, die sich sonst eher im Hintergrund hält. „Vielen Dank natürlich auch an Eva, die uns mit unendlicher Geduld Modell gesessen hat“, lobte eine Teilnehmerin im Zeichenkurs des Leipziger Dozenten Dirk Richter. Applaus brandete auf.

Eva-Maria, wie die junge Frau aus Leipzig eigentlich heißt, lächelte und wurde ein kleines bisschen rot. Kein Wunder, denn Zeichnungen ihrer eigenen Figur waren gleich dutzendfach im Ausstellungsraum zu sehen. Mal sitzend auf dem Sofa, liegend mit den Beinen übereinander geschlagen, scheinbar entspannt stehend, aber immer – nackt.

„Ich habe mit Nacktheit kein Problem“, sagt sie. „Wir waren immer am FKK-Strand, nackte Körper sind für mich etwas völlig Normales.“ Auch das Posieren kann die Musikwissenschaftlerin nicht aus der Ruhe bringen – schließlich macht sie den Nebenjob seit ihrer Schulzeit. „Ich freue mich, wenn ich Künstler inspirieren kann“, meint die 35-Jährige.

„Es fängt immer genau das an, wehzutun, mit dem man nicht rechnet“

Zeichnung eines Teilnehmers der Sommerakademie auf Rügen. Quelle: Anne Ziebarth

Trotzdem sei es für sie immer wieder spannend zu sehen, was denn die Künstler zu Papier bringen. „Ich höre, was der Dozent so sagt und werde mir oft dann erst bewusst, wie ich sitze. Oder denke auch, dass ich das wohl nicht umsetzen könnte“, erzählt sie. Selbst zum Zeichenstift gegriffen hat sie aber erst einmal während eines Kurses, der Erfolg konnte sie nicht so recht überzeugen. „Die Arbeiten, die in der Sommerakademie entstanden sind, finde ich ausnehmend gut“, lobt sie. „So eine große Vielfalt.“

Eingeschlafene Beine, verkrampfte Arme

Das Stillsitzen beim Modelldasein sei übrigens durchaus anstrengend. „Anstrengende Posen halte ich vielleicht so zehn Minuten, sitzen oder liegen kann schon mal 40 Minuten dauern“, erzählt sie. „Und dann fängt immer genau das an, wehzutun, womit man gar nicht rechnet.“

Bei einer Pose mit überschlagenen Knien hätte sie damit gerechnet, dass das Bein einschläft, tatsächlich sei es eher der angewinkelte Arm über Kopfhöhe gewesen, der in dieser Situation Probleme machte. „Ich könnte jederzeit abbrechen, wenn es nicht mehr geht“, so Eva-Maria, die nicht mit vollständigem Namen genannt werden möchte. „Aber ich habe auch meinen Ehrgeiz. Wenn ich mich bewege, müssen die Künstler unter umständen wieder von vorne anfangen. Das möchte ich nicht.“ Und was macht ein Modell während sie Modell sitzt? „Zu Abizeiten habe ich meinen Lernstoff rekapituliert“, erinnert sie sich. „Manchmal beobachte ich auch die Künstler beim Malen. Aber meistens Träume ich vor mich hin. Das ist ja das Schöne – ich muss ja eigentlich gar nichts machen.“

