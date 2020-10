Album-Kritik: Groove Armada –Edge of the Horizon (BMG)

Stralsund

Die 90er sind mal wieder zurück. Oder sind's die 80er? Auf jeden Fall treten die Cambridge Groove-Größen Groove Armada die Reise in die Vergangenheit an und klingen dabei doch frisch und freigeistig.

Auf Edge of the Horizon geht es vorwiegend darum, die Fenster aufzureissen und mal wieder Schwung in die Bude zu bringen. Das Album unterhält, ist abwechslungsreich und von Coolness durchzogen. Die schnieke Sonnenbrille kannste eben im Park, aber auch auf der Tanzfläche tragen. Jetzt wissen wir wenigstens, was im Big-City-Club abgegangen wäre, wenn er doch nur geöffnet hätte.

Die hübsch aufpolieren Dancetracks sind erfolgreich zu Ende gedacht. Groove Armada spielen immer mal wieder gerne und gekonnt auf Musiklegende Prince an, auch wenn nicht jede Nummer vom Hocker haut. Macht trotzdem Laune.

Bewertung: 4 von 5 You are the dancing Prince, feel the beat of the retro synths

Von Kai Lachmann