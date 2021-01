Albumkritik: Accept – „Too Mean to Die“

Rostock

Der Titel des inzwischen fünften Accept-Studioalbums mit Sänger Mark Tornillo ist ein subtiler Hinweis in Zeiten der Corona-Pandemie: Accept lassen sich nicht unterkriegen und bringen auch ohne absehbare Auftrittsmöglichkeiten neuen Hartmetall-Stoff auf den Markt. Gitarren-Ikone Wolf Hoffmann und seine inzwischen zwei Mitstreiter Uwe Lulis und Philip Shouse geben Vollgas und Tornillo nimmt in seinen Texten einmal mehr die moderne Gesellschaft mit all ihren merkwürdigen Auswüchsen, wie Social Media, Digitalisierung („Zombie Apocalypse“) und Casting-Shows, aufs Korn, deren Mitglieder aber am Ende alle dem gleichen Schicksal begegnen („The Undertaker“). In „Symphony of Pain“ leiht sich Hoffmann für seine Gitarren einmal mehr Motive aus der klassischen Musik – passend zum Beethoven-Jahr 2020 aus dessen fünfter und neunter Sinfonie. Das Album enthält mit „The Best is yet to come“ außerdem eine fast balladeske Nummer und endet mit harten orientalischen Klängen im Instrumentalstück „Samson and Delilah“.

Bewertung: Fetter Accept-Sound vom Feinsten (5 von 5 Sternen)

Von Ove Arscholl