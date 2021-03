Albumkritik: Altin Gün – Yol

Stralsund

Indiepop ist hierzulande üblicherweise englisch, wesentlich seltener deutsch und in Ausnahmefällen französisch oder spanisch. Dabei hat die Welt doch so viel mehr zu bieten. Wer Lust hat, etwas Neues zu entdecken und die Hörgewohnheiten zu erweitern, sollte Altin Gün eine Chance geben. Anatolischer Dreampop aus Amsterdam, leicht psychedelischer Folkrock, viel orientalisches Flair, Funk von früher hübsch in die Moderne übersetzt.

Yol, das dritte Album von Altin Gün (Goldener Tag), ist vielschichtig, unterhaltsam und tanzbar. Unsere westeuropäischen Ohren sind Türkisch als Singsprache kaum gewohnt, und wenn, dann höchstens als Bauchtanzmucke oder Dance Pop. Das neue Album der Band, in der übrigens nur ein einziges Mitglied türkische Wurzeln hat, kann da Abhilfe schaffen. Empfehlungen zum Reinkommen: Ordunun Dereleri (erinnert späte 70er, frühe 80er) und Macka Yollari (Funk you!).

Bewertung: Türkisch für Anfänger, Funk für Fortgeschrittene 4 von 5

Von Kai Lachmann