Albumkritik: Laura Mvula – „Pink Noise“

Ein 90er-Revival? Überraschend ist das nicht, wohl aber, dass es so lange auf sich hat warten lassen. Die britische Soulsängerin Laura Mvula genehmigt sich mal eine fesche Runde durchs Jahrzehnt und übersetzt auf Album Nummer vier die musikalische Sprache von Prince, Michael Jackson und irgendwie auch von Annie Lennox und Phil Collins in die Jetzt-Zeit.

Das kann Spaß machen. Aber wahrscheinlich nur, wenn man die 90er zu schätzen weiß oder wusste. Breite, durchdesignte Snares, prägnante Synthesizer und vor allem die ins Schaufenster gestellten Theatralik hinterm Mikrofon. Das alles passt hervorragend zu Laura Mvulas Stimme – sie ist kräftig und fraulich, doch manchmal ist der Gesang auch etwas aufdringlich.

Stärkste Nummern sind „Got me“, das die Fortsetzung von „The way you make me feel“ des früheren Königs des Pops sein könnte, „Conditional“, das mit einer modern drückenden Bassline überzeugt, und der Opener „Save Passage“.

Bewertung: Retro-Sounds für den Flagship-Fashion-Store – 4 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann