Albumkritik: Sirens of Lesbos – SOL 

Es gibt so noch, die Alben, die einen erst mal eher wenig interessieren, aber doch so ihre Momente haben und sich immer weiter entfalten und abwechslungsreich unterhalten. Die Alben, in die man immer mehr reinkommt, bis man das erste Lieblingslied („Pala“) ins Herz aufnimmt, zu einem weiteren Stück („How many miles“) erst mitswingt und dann tanzt, dann singt und immer mehr entdeckt.

Das Debüt des Schweizer Soulquintetts Sirens of Lesbos ist genau so ein Werk. Man versteht es immer mehr und lässt sich auch nach dem achten Durchhören hier und da von genialen Details überraschen. SOL groovt schön, elektrisiert leicht, pendelt zwischen zurückgelehnt und aufgepusht.

Die zwölf Stücke sind angenehm, feminin, innovativ, süß und sexy. Ein schicker Spaß. Die Promo-Firma schreibt zutreffend: „Es ist, als hätte man die Fugees, Mos Def, J.I.D., Rosalia und Fleetwood Mac zusammen in den Mixer geschmissen und mit ordentlich Zeitgeist-Vibe aufgemischt.“

Bewertung: Wächst von „ganz nett“ zu „ganz schön musikverknallt“ – 5 von 5 Sternen

Von Kai Lachmann