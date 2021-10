Rostock/Usedom

Eine Bühnengarderobe: Eine Hand gleitet langsam ins (Fernseh)Bild und nimmt die auf einem Tisch liegende Pistole. Ein Griff, schon öffnet sich das Magazin. Schnell werden die darin befindlichen Patronen gegen scharfe, die ähnlich aussehen, ausgetauscht. Das Magazin wird geschlossen und die Pistole an den alten Platz zurückgelegt.

Dann folgt der Szenenwechsel. Die Proben für einen Film- oder Theaterkrimi laufen. Der Held zielt, drückt ab – und die Protagonistin sinkt, wie im Drehbuch vorgeschrieben, tödlich getroffen zu Boden. Nur dass sie nicht spielt, sondern wirklich tot ist ... Krimi pur eben und guter Stoff für einen Film. Miss Marple, Inspektor Columbo und Inspektor Barnaby lassen grüßen.

Waffenmeister kontrolliert auch in MV Pistolen am Set

Doch wie ist es mit den Krimis, die seit Jahren in schöner Regelmäßigkeit in Mecklenburg-Vorpommern gedreht werden? Kann so ein schrecklicher Vorfall wie am Filmset eines Westerns in New Mexico, wo Schauspieler Alec Baldwin aus einer Requisitenwaffe mit scharfer Munition eine Kamerafrau erschoss und den Regisseur schwer verletzte, auch hierzulande passieren?

Fakt ist: Gehören Waffen beim Filmdreh in Deutschland zu den Requisiten der Protagonisten, dann werden sie akribisch kontrolliert von sogenannten Waffenmeistern, damit eben genau so ein schrecklicher Vorfall wie in New Mexico nicht geschieht. Das jedenfalls weiß Catharina Schwarze, die zuständig ist für das Beschaffen von Komparsen für den Usedom-Krimi.

Gearbeitet werde dann nur mit Platzpatronen, die zwar laut knallen, aber niemanden tödlich treffen können. Die Wirkungen einer echten Patrone, etwa ein tödlicher Schuss mit viel Blut, könne im Krimi ja per Filmtrick eingearbeitet werden, sagt sie.

Karin Lossow kommt im Usedom-Krimi ohne Schusswaffen aus

Wer die Usedom-Krimis kennt, weiß, dass es zwar stets spannend ist, wenn die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, gespielt von Katrin Sass, an ihrem nächsten Fall dran ist, aber Waffen dabei keine Rolle spielen. Lossow wie auch andere Protagonisten des Usedom-Krimis kommen seit vielen Folgen ohne Pistole aus.

Denn: In den Folgen wird nicht ge- und nicht erschossen. Die Opfer mussten immer auf andere Weise ihr Leben in dieser Krimi-Reihe lassen – sie wurden erschlagen, vergiftet, verbrannten. Aber auch da gelten strenge Sicherheitsvorschriften. Gerade bei Filmbränden sind Sicherheitsfirmen genau wie die Feuerwehr immer mit vor Ort.

Dennoch: In der allerersten Folge drückte auch Katrin Sass alias Karin Lossow ab und erschoss im Affekt den Ex-Mann. Dafür wanderte sie ins (Film)-Gefängnis. Seitdem sind Pistolen aus den Usedom-Krimis verbannt.

Spannung im TV-Krimi geht auch ohne Waffen

Bewusst und aus reiner Vorsicht? Catharina Schwarze verneint. „Die jeweiligen Drehbuchautoren und Regisseure sind ja immer verschieden. Ich denke nicht, dass aus reiner Vorsicht jetzt längere Zeit auf Pistolen, Gewehre etc. verzichtet wurde. Ein Krimi wird ja nicht allein nur spannend wegen irgendwelcher Mordwaffen, sondern lebt vom Erzählstil der Geschichte und unvorhersehbaren Wendungen“.

Ob nun bei den drei neuen Usedom-Krimis wieder vollständig ohne Waffen ausgekommen wird – Catharina Schwarze will es nicht verraten. Auf alle Fälle wird es spannend, denn im Interview sagt Hauptdarstellerin Katrin Sass schon mal zum ersten Krimi: Der Showdown wird gruselig.

Von Cornelia Meerkatz