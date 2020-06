Alles Trick: Gaststätte in Zingst erinnert an legendären Defa-Kameramann

Zingst

Betritt der Besucher den nur 22 Plätze zählenden Gastraum, ist er zunächst einmal baff. Ob Kameras, Filmrollen, Bilder, Koffer, Schilder, Fotografien, Gläser, Vasen … selbst von der Decke baumeln die verschiedensten Gerätschaften. Das visuelle Aufnahmevermögen des Betrachters ist zumindest kurzzeitig überfordert. Zumal inmitten des scheinbaren Sammelsuriums kein Geringerer als Sir Charles Spencer „Charlie“ Chaplin (1889–1977) – stilecht in Lebensgröße – dem Neuankömmling gegenüber steht.

Jedes Utensil birgt eine Geschichte

Das Modell des weltberühmten britischen Schauspielers, Komikers und Filmproduzenten ist auf drei Filmrollen in einer Ecke positioniert. „Ein herzliches Willkommen in unserem Refugium Zur Alten Filmkiste im Ostseeheilbad Zingst auf dem Zingst!“ Ralf Leffler, der Inhaber und Betreiber des urgemütlich eingerichteten Restaurants, und seine Frau Antje, lächeln wissend. Das Ehepaar hat sich an das Staunen der Besucher gewöhnt. Zumal sich hinter jedem der Hunderten von Utensilien eine Geschichte verbirgt.

Die Gaststätte „Zur Alten Filmkiste" ist urig eingerichtet. Quelle: Christian Rödel

Welt der Tricks und Illusionen

„Fast immer handelt es sich um eine filmische Begebenheit, vor allem aber um die faszinierende Welt der Tricks und Illusionen“, sagt Antje Leffler: Die 52-Jährige ist die Enkelin des Trickkameramanns und Spezialisten für Spiegel- und Modellaufnahmen Ernst Kunstmann (1898–1995). Jenes Filmtechnikers, der sich bereits in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Filmstudio Potsdam-Babelsberg ( Brandenburg) einen Ruf als Trickspezialist erarbeitete. Kunstmann war bereits zu Lebzeiten eine Legende.

Trickkameramann und Spezialist für Spiegel- und Modellaufnahmen Ernst Kunstmann (1898-1995) bei der Arbeit. Diese Aufnahme befindet sich in der Zingster Gaststätte "Zur Alten Filmkiste". Quelle: Christian Rödel

Erinnerung an den berühmten Großvater

„Dieses Haus ist eine Hommage an das Lebenswerk meines Großvaters“, erklärt die gelernte Versicherungskauffrau. Vor 20 Jahren hat sie sich mit ihrer Jugendliebe Ralf, einem gebürtigen Thüringer, Träume erfüllt: Er wollte eine Erlebnisgaststätte und sie ihren eigenen Hofladen an der Ostseeküste. 2005 war Eröffnung: „Und was lag da näher, als diese kreativen Stätten dem Menschen zu widmen, der in mir nicht nur die Liebe zum Zeichnen und Malen geweckt hat.“ Ihr Opa sei ein außergewöhnlicher Bastler gewesen, der beispielsweise auch eine anderthalb Meter hohe Weihnachtspyramide selbst gebaut habe, sagt Antje Leffler. Ihre Eltern und sie hatten mit den Großeltern unter einem Dach in Potsdam-Babelsberg gelebt.

Legendärer Trick- und Spezialeffekte-Kameramann Der 1898 in Potsdam-Babelsberggeborene Ernst Kunstmann absolvierte eine Dreherlehre. Im Ersten Weltkrieg musste er als berittener Sanitäter kämpfen. Nach seiner Rückkehr 1918 in seinen Heimatort arbeitete er als Bühnenarbeiter in der Filmgesellschaft Decla-Bioscop. Der technisch begabte Mann beschäftigte sich intensiv mit der Kameratechnik und entwickelte mit seinem Kollegen Eugen Schüfftan (1893–1977) das Spiegeltrickverfahren, das über Jahrzehnte weltweit im Filmgeschäft zur Anwendung kam. Die Kameraleute reisten unter anderem in die USA und nach Großbritannien. Schnell machte sich Kunstmann einen Namen als Trickspezialist. Er war unter anderem an Stummfilmen, wie „Das Cabinet des Dr. Caligai“ (1920) und „Die Nibelungen“ (1924) beteiligt. Als Verantwortlicher für Spezialeffekte arbeitete er im Studio Babelsberg bis in die 40er-Jahre hinein. Nach 1945 beschäftigteer sich mit der Synchronfassung sowjetischer Filme, ehe er ab 1947 zum Trickspezialisten der DEFA wurde. Eine Vielzahl von Filmen tragen seine Handschrift – darunter Märchenproduktionen und der 1960 gezeigte Science-Fiction-Streifen „Der schweigende Stern“ von Regisseur Kurt Maetzig (1911–2012). Einige Zeit arbeitete Kunstmann auch in der Bundesrepublik, unter anderem an der Filmkomödie „Ein Mann geht durch die Wand“ (1959). Der versierte Bastler, der schon zu Lebzeiten eine Legende in der Filmbranche war, starb am 30. Mai 1995 in Potsdam-Babelsberg.

Mit bekannten Regisseuren gearbeitet

„Der Opa meiner Frau war ein fantastischer Geschichtenerzähler“, erinnert sich Ralf Leffler (52). Kein Wunder: Hatte Ernst Kunstmann doch mit vielen bekannten Regisseuren und Schauspielern gearbeitet. Bereits 1921 machte er dank seiner technischen Fertigkeiten Fritz Lang (1890–1976) auf sich aufmerksam. In „Der müde Tod“ lässt er beispielsweise wie von Zauberhand einen Darsteller als Tod erscheinen und wieder verschwinden. In „Metropolis“ (1927) setzt er für Lang die unglaubliche Architektur der Zukunftsstadt ins Bild. Dazu gehört der in gigantische Höhen schießende Turm zu Babel. Dies gelingt dank des „ Spiegeltrickverfahrens“.

Luzie Marie Leffler (17) mit ihrer Physik-Abschlussarbeit über ihren Urgroßvater Ernst Kunstmann und das Spiegeltrickverfahren im Film. Quelle: Christian Rödel

Kombination mehrerer Bilder

Dieses hatte Kunstmann mit seinem Kollegen Eugen Schüfftan (1893–1977) entwickelt, den er 1923 kennenlernte. Bei diesem klassischen Filmtrick, der als Schüfftan-Verfahren bekanntgemacht wurde, werden im Studio zwei Bilder kombiniert. Dies geschieht mit Hilfe eines exakt ausgerichteten Spiegels. Der Regisseur kann also beispielsweise große Kulissen mit kleinen Modellbauten und den Aktionen der Schauspieler kombinieren. Riesen erscheinen neben normal großen Menschen in einer Szene. Und die Kosten für diese Spezialeffekte waren vergleichsweise niedrig, da statt großer aufwendiger Kulissen kleine Modelle ausreichten. Dieses Verfahren wurde weltweit über Jahrzehnte erfolgreich eingesetzt, bevor die Zeit der computeranimierten Tricks anbrach.

Das Spiegeltrick-Verfahren Dieser Kombinationstrick ermöglicht es den Regisseuren, im Studio mit Hilfe eines Spiegels reale Aufnahmen mit künstlichen Effekten zu kombinieren. Die Kamera muss dafür neben ein meist stark verkleinertes Modell vor dem Spiegel platziert werden, der im Winkel von 45 Grad zum Kameraobjektiv steht. Die Kamera nimmt die Kulisse nicht direkt auf, sondern lediglich ihr Spiegelbild. Nachdem die Kulisse richtig positioniert wurde, werden mit einem Messer die Teile der Spiegelschicht entfernt, an denen später die Darsteller zu sehen sein sollen. Dadurch wird dieser Teil des Spiegels durchsichtig. Die Größenverhältnisse der beiden Bilder spielen keine Rolle – beispielsweise erscheinen Riesen mit normal großen Menschen in einer Szene. Und dieses Verfahren spart Geld, da man statt aufwendiger große Kulissen ein kleines Modell verwenden kann.

Großer brauner Koffer an der Decke

Ernst Kunstmann gehörte zu den Spezialisten der Deutschen Spiegeltechnik GmbH, die Kameraleute unter anderem in den USA mit dieser Technik vertraut machten. Er arbeitete 1926 auch mit „Charlie“ Chaplin in Hollywood. Der große braune Koffer, den er für diese Reise nutzte, ist eine der Requisiten, die heute an der Decke des Zingster Gaststätte hängen.

Antje Leffler hält vor ihrem Lädchen in der Gaststätte "Zur Alten Filmkiste" ein Bild in den Händen. Auf diesem ist auch ihr Vater Klaus Michael Kunstmann (1945-2011) zu sehen. Er war unter anderem der Erbauer der Tele-Lotto-Anlage im DDR-Fernsehen. Quelle: Christian Rödel

DEFA-Märchenfilme werden lebendig

Es folgten Filme über Filme, in denen das handwerkliche Geschick und der Einfallsreichtum des Babelsbergers gefragt waren. Ob 1931 in „Berge in Flammen“ mit Luis Trenker (1892–1990), „Das Testament des Dr. Mabuse“ (1932), mehrere Arbeiten mit der Regisseurin Leni Riefenstahl (1902–2003), „Titanic“ (1943) oder „ Münchhausen“ (1943) … – der Techniker und Kameramann hatte sich einen Ruf in der Branche erarbeitet. Später trug er dazu bei, dass vor allem Millionen kleiner Fernsehzuschauer in der DDR unvergessliche Stunden vor der Flimmerkiste erlebten. Hinterließ der 1947 von der DEFA ( Deutsche Film AG) engagierte Trickspezialist doch nicht zuletzt in den Märchenfilmen aus Potsdam-Babelsberg seine markanten Spuren.

„Kleiner Muck“ wurde zum Superläufer

„Vor allem ‚Das singende, klingende Bäumchen‘ habe ich geliebt“, betont Antje Leffler. Sie zeigt auf Aufnahmen an einer der Wände ihres Restaurants. Es war ihr Opa, der beispielsweise den „Kleinen Muck“ zum Superläufer machte. Seiner Raffinesse war es zu verdanken, dass im Film „Das kalte Herz“ der riesige Holländer-Michel neben dem Glasmännlein agierte und dass riesige Hunde neben einem normal großen Soldaten im Streifen „Das Feuerzeug“ den Schatz bewachten. Märchenproduktionen, mit denen auch noch Urenkelin Luzie Marie etwas anfangen kann. „Ich hätte ihn gern kennengelernt. Seine Kreativität und das Talent zum Zeichnen beeindrucken mich“, sagt sie. Die 17-jährige Schülerin hat eine Physik-Facharbeit über ihren berühmten Urgroßvater und das von ihm mitentwickelte Spiegeltrickverfahren geschrieben.

Kochleidenschaft geerbt

Dass selbst die vielen Stammgäste bei jedem Besuch neue Dinge entdecken, sei völlig normal, sagt Ralf Leffler. Schließlich finden sich unter den Erinnerungsstücken der Familien beispielsweise auch Arbeitsgeräte seiner Oma „Friedel“. Diese war einst Chefköchin im „Kaiserhof“ im thüringischen Eisenach und auf der Wartburg. Von ihr habe er die Leidenschaft am Zubereiten frischer Speisen geerbt. „Hier wird ohne Zusatzstoffe und Industriezucker, aber mit gesunden Zutaten gekocht. Fisch und Wild aus der Region sind die Renner“, versichert der Herrscher in der Mini-Küche, der früher unter anderem als Ingenieurpädagoge und im Finanzgeschäft tätig war.

Chef in der Küche: Inhaber Ralf Leffler bereitet in der Zingster Gaststätte „Zur Alten Filmkiste" – hier ein Zannderfilet –alles frisch zu. Quelle: Christian Rödel

Gäste bringen Filmgerätschaften mit

„Auch unsere Besucher bringen mitunter Filmrequisiten und Gerätschaften mit“, erklärt Leffler. In der Hand hält er eine sogenannte Wumme – eine Bild- und Tonklebelade. Vier Damen, die einst bei der DEFA arbeiteten, schickten das gute Stück nach Zingst. „Sie kannten Vera Kunstmann (90). Die Tante meiner Frau arbeitete als Assistentin beim Meister“, erklärt der Chef des Hauses. Angst, dass es eines Tages an Platz vor allem für weitere Filmerinnerungen in der Zingster Neuen Reihe fehle, hat er übrigens nicht.

Von Volker Penne