Rostock

Er kämpfte als Romeo um seine Julia, hat als Dschungelkind Mogli viele Abenteuer erlebt, stand unter Mordverdacht und war drogensüchtig: Doch jetzt kehrt der Rostocker Schauspieler Franciso Medina in seiner bekanntesten Fernsehrolle zurück auf den Bildschirm. In der RTL-Soap „Alles was zählt“ ist der 44-Jährige ab Dienstag, 7. September, wieder in seiner Paraderolle als Maximilian von Altenburg zu erleben.

Seit 2007 gehört Medina zum festen AWZ-Ensemble, legt aber immer mal wieder längere Pausen ein, um in der Zeit in seinem zweiten Job als Mentalcoach zu arbeiten. „Ich bin wahrscheinlich ein Rekordhalter beim Thema Wiedereinstieg“, sagt der Deutsch-Chilene schmunzelnd.

Pünktlich zum Jubiläum von AWZ kehrt Medina zurück

Mit der Rolle des Soap-Fieslings kehrt er nach diesen Auszeiten aber immer umso spektakulärer zurück. Nachdem er zuletzt in der Rolle seinen Tod vorgetäuscht und – aus Sorge um die Serientochter – undercover wieder aufgetaucht war, wird Medina nun pünktlich zum Jubiläum wieder zu sehen sein.

Francisco Medina spielt Maximilian von Altenburg Quelle: TVNow/Bernd Jaworek

In dieser Woche feiert die RTL-Soap, die immer um 19.05 Uhr läuft, nämlich 15. Geburtstag. Am 4. September 2006 wurde die Serie, in der es sich hauptsächlich um die Essener Familie Steinkamp und die Intrigen und Rivalitäten rund um deren Sport- und Wellnesscenter dreht, erstmals ausgestrahlt.

Die Rolle des Fieslings kommt offenbar an: 2009 wurde der Rostocker, der aus einer Theaterfamilie stammt und seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater der Hansestadt absolvierte, zum sexiesten Serienstar aller RTL-Soaps gewählt.

Was seine Fans bei seinem aktuellen Auftritt erwartet, will der Schauspieler noch nicht genau verraten. Auch nicht, wie lange er diesmal zu sehen sein wird. Medina sagt nur so viel: „Jetzt verlasse ich das Gefängnis auf spektakuläre Art und Weise – das macht unheimlich Spaß, das zu spielen. Und Maximilian ist auch in Zukunft immer für eine Überraschung gut.“

In der Jubiläumswoche spielen unter anderem auch Diamanten und eine Geiselnahme eine Rolle. „Es geht um Leben und Tod!“, heißt es in einer Ankündigung von RTL vielsagend. Wer das nicht erwarten kann: Neben der täglichen Ausstrahlung ist „Alles was zählt“ auch auf dem Streaming-Portal TV-Now abrufbar.

Von Claudia Labude-Gericke