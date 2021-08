Rostock

Im Juli hat Álvaro Soler sein drittes Studio-Album herausgebracht, das auf Platz drei der Deutschen Charts einstieg und auch in Österreich, der Schweiz, Spanien und Italien erfolgreich ist. Im OZ-Interview erklärt er, warum „Magia“ sein intimstes Album ist und was für ihn Magie bedeutet.

Du hast in den vergangenen Wochen viele neue Songs veröffentlich – neben dem Album „Magia“ auch die Single „Mañana“. Wie gelingt es, auch in diesen ungewöhnlichen und doch bedrückenden Zeiten Gute-Laune-Sommer-Hits zu schrieben?

Das ist alles eine Einstellungssache. Man kann bei schwierigen Situationen zwei verschiedene Einstellungen haben. Eine die ist – alles ist schlecht, man meckert die ganze Zeit und kommt nicht aus diesem Loch heraus. Die andere ist, positiv zu denken und sich durchzuboxen. Und diese Einstellung habe ich. Es gibt viele Sachen, die nicht schön sind. Trotzdem muss man weitermachen. Es ist umso schöner, wenn man es schafft, sich zu motivieren, Songs zu schrieben, und sich selbst aufzumuntern.

Wenn man Zuhause ist, keine Konzerte spielt, keine Verbindung mehr zu den Menschen hat, dann verliert man das Gefühl, dass man Musik macht. In dem Moment fand ich, dass mein Job nutzlos war. Dann haben mir letztes Jahr ganz viele Fans geschrieben und gefragt, warum ich keine neuen Songs veröffentliche. Sie würden mich jetzt umso mehr brauchen. Das war super. Dieses Gefühl, dass ich nicht nur Musik mache, weil es mein Job ist, sondern weil diese Musik wirklich gebraucht wird.

Du bezeichnest „Magia“ als dein intimstes Album – warum ist das so?

Es sind Songs auf dem Album, an denen ich lange geschrieben habe. Bei denen ich versucht habe, es von ganz tief in mir drin herauszulassen. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, hatte viel mehr Zeit, alles in viel mehr Details zu beschreiben.

In „Alma de Luz“ (Seele aus Licht) geht es um Heimat und Herkunft – aber auch um Vorurteile, die damit verbunden sind. Ich bin in Spanien geboren, in Barcelona aufgewachsen. Mit zehn Jahren ging es nach Tokio, dann wieder nach Spanien. Ich bin zweisprachig aufgewachsen – deutsch und spanisch – und das ist ein bisschen verwirrend für die Leute, die das nicht miterlebt haben. Als ich klein war, hatte ich viele Momente, in denen ich gemerkt habe, dass die Leute das nicht verstehen und sich daher über Dinge lustig machen, die gar nicht lustig sind. Wenn man nicht so selbstbewusst ist – das ist für ein kleines Kind ja normal – dann trifft einen das ein bisschen. Das ist eine Challenge, die viele haben, die zweisprachig aufwachsen – man versucht sich anzupassen. Hier bin ich immer der Spanier, in Spanien bin ich der, der viele Sprachen spricht und in Berlin wohnt. Keiner identifiziert sich mit einem. Mit dem Song möchte ich die Menschen motivieren, neugierig zu sein. Neugier macht schlau und offen. Wenn man neugierig anderen Kulturen gegenüber ist, lernt man auch mehr.

Magia heißt Magie – was ist für dich magisch?

Magisch sind Überraschungen, manchmal auch die Überforderung der Gefühle. Vor allem in der Quarantäne waren es diese kleinen Sachen, die wir erlebt haben. Eine Umarmung mit den Eltern zum Beispiel. In Spanien durften wir nichts machen. Plötzlich war danach alles so speziell: Wenn man lange nicht raus darf, dann war danach ein Sonnenuntergang magisch. Oder ein einfacher Spaziergang. Man weiß das alles mehr zu schätzen.

Von Katharina Ahlers