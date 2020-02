Das gigantische Russland kommt jetzt in seiner vollen Pracht ins Kino. Freddie Röckenhaus und die inzwischen verstorbene Petra Höfer haben aus dem TV-Mehrteiler “Russland von oben” einen Kinofilm gemacht, der am 27. Februar anläuft. Armut, politische Repression und die soziale Wirklichkeit am Boden bleiben ausgespart, wenn die Kamera von oben auf faszinierende Landschaften blickt.