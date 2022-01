Schallplatten sind beliebt und werden auch in Zukunft gefragt bleiben – davon ist Andreas Buhse überzeugt. Seit 30 Jahren betreibt er das Schallplattencafé Coaast in Warnemünde. Selbst produziert er CDs. Er erklärt, was die Scheiben besonders macht, wie man den perfekten Plattenspieler findet und wie er zur Musik gefunden hat.