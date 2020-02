Tina Dico hat am Freitag vor über 400 Zuschauern in der ausverkauften Nikolaikirche in Rostock gesungen. Seit ihrem Auftritt mit „Count to ten“ bei Inas Nacht hat sie auch in Deutschland viele Fans – zu Recht. Mit ihrer tiefen, klaren Stimme und den musikalischen Songs trifft sie direkt ins Herz.