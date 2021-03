Oranienburg

So etwas passiert, wenn man eine Filmemacherin zu Hause einsperrt. Sie rückt ihrer Familie mit der Kamera auf die Pelle. Und wenn’s nur die Handykamera vom iPhone ist.

Bei Annekatrin Hendel (57) kommt da trotzdem Cinemascope-Qualität heraus. In ihrem neuen Film „Vertreibung ins Paradies“, der am 17. März bei RBB startet – pünktlich zum Einjährigen des Eingeschlossenseins im ersten Corona-Lockdown – hat sie sich und ihre Familie vom ersten Tag des Lockdowns am 17. März 2020 an porträtiert.

Entstanden ist ein sehr persönliches, intimes Werk aus dem Innercircle der Familienpsychologie. Ein bewusst nach innen gerichteter Blick einer Filmemacherin, die sonst immer mit ihrer Kamera nach draußen, anderen in die Wohnzimmer, die Familiengeschichte, die Ortshistorie oder die persönlichen Lebensabgründe schaut.

Da lauert was – immer, bedrohlich, geheimnisvoll

Annekatrin Hendels Filme berühren, schmerzen, legen offen, gehen tief, sind extrem persönlich – ob es über die Fotografin Sibylle Bergemann, den Stasi-Spitzel Sascha Anderson, die Familie Brasch ist oder über den Massenselbstmord 1945 in Demmin in „Über Leben in Demmin“.

Dieser neue Film, „Vertreibung ins Paradies“, geht ganz nah dran an ihre eigene Familie, ihre eigenen kleinen Abgründe, Macken, Ticks und Ecken. Ihrem Lebensgefährten, dem Kameramann Martin Farkas (56), und ihren Kindern Matilda und Bosse samt Freunden, Freundinnen, Nachbarn.

Gedreht mit dem iPhone, mit dem sie auch mal federleichte Flüge über den Frühstückstisch hinlegt, ist der Film abgedreht im Stile französischer Sozialdramen, in denen so gut wie nichts passiert, der Zuschauer aber permanent merkt, dass die Story auf irgendeinen Höhepunkt zusteuert. Nouvelle Vague im Brennglas von Corona. Da lauert was – immer, bedrohlich, geheimnisvoll. All unsere Alltagsbeziehungen, unsere fragilen kleinen Glückspaarungen und Zufälle sind permanent bedroht, durch äußere Einflüsse zerstört zu werden.

„Ich habe von Anfang an gedacht, dass das länger dauert“

In „Vertreibung ins Paradies“ ist das die Isolation durch Corona. Man merkt von Beginn an, dass hier noch was passiert, obwohl nix passiert, außer, dass die Butter alle ist. Ein abendfüllender Dokumentarfilm – man sieht dem Leben zu, wie es millionenfach irgendwo da draußen abläuft hinter all den Türen und Fenstern.

Annekatrin Hendel sagt: „Ich habe von Anfang an gedacht, dass das länger dauert und von Beginn an schlechte Laune gehabt, weil ich soviel zu tun, um die Ohren hatte und zugleich nicht wegkonnte.“ Ihr Rückzugsort auf dem Lande in Brandenburg, vor den Toren Berlins, wo sie Büro und Produktion ihrer It Works! Medien GmbH hat, wurde plötzlich zum Gefängnis. Sie sagt: „Ich bin ja bewusst aufs Land nach Brandenburg gezogen, um dieses Refugium zu haben. Wir haben uns ja auch gefreut, dass Martins Tochter und ihr Freund aus Spanien da waren.“

Matilda, die Tochter von Martin Farkas mit ihrem Freund Juan (l.) und Bosse, dem Sohn von Annekatrin Hendel bei der Gartenarbeit in Lockdownzeiten. Quelle: Annekatrin Hendel

Ein gewagtes, mutiges und sehr persönliches Filmexperiment

Der Film ist ein gewagtes, ein mutiges Experiment. Auch weil er jede Distanz zum Erzählten vermissen lässt, da es die eigene Familie ist – Hendel präsentiert die Menschen, die sie liebt, in ihren persönlichen Schutzräumen. Sie inszeniert den familiären Alltag in der Isolation zwischen Frühstück, Hausaufgaben des Sohnes, Pfannkuchen wenden, Gartenarbeit, Hoffnungen, Ängsten, Verlusten, Fußballgucken, Rumhängen, Diskussionen politisch, persönlich, alltäglich auch als ironisch humorige Horrordoku.

Da bricht Martin zum Großeinkauf in die Zone auf. Mit dem Wort Zone wird gespielt. Das Verlassen des Hauses bedeutet Gefahr – die Gefahr aus der Virenhölle. Kurze, augenzwinkernde, ästethisch optische Assoziationseffekte an Horrorstreifen wie „World War Z“ (2013) mit Brad Pitt auf der Flucht vor Zombies oder die britische Viren-Horrorversion „28 Days Later“ (2002).

„Der Kommunismus wird kommen!“

In der Mitte des Films heißt es zu Corona und Staatshilfen, Jobverlust und zerstörten Existenzen: „Der Staat tut was, um die Unternehmen zu schützen. Dass der eine oder andere dabei über die Klinge springt, wird einberechnet.“ Jetzt sei es rum mit dem Neoliberalismus – Corona hat’s vollbracht. Und Martin ruft: „Der Kommunismus wird kommen! Dann können wir in die Zone. Wir sind die Zone!“

Diese internen, humorigen Familiendiskussionen haben den Charme der sterbenden DDR-Gesellschaft, als man auch längst hinter vorgehaltener Hand flüsterte, dass der Staat einen hängen lässt und selbst bald untergeht.

„Sojajoghurt? War aus Versehen. Hamstern!“

Das Besondere bei Hendel. Sie liefert das so unaufgeregt, verwoben in den unwichtigen Kleinigkeiten des Alltags, dass bald die Milch aus ist, dass sich die Mama Hühnchen wünscht und die Tochter Salat, dass der Kaffee nur noch drei Wochen reicht. „Das wird knapp“, kommentiert Martin lakonisch.

Ein Dialog am Kühlschrank geht so. Martin: „Hast du den Sojajoghurt mit Vorsatz gekauft?“ Annekatrin: „Nee, aus Versehen. Willst du keinen?“ Martin: „Ich mag keinen Soja. Ich glaub’, du bist die einzige, die Soja isst.“ Annekatrin: „War aus Versehen! Hamstern!“

Annekatrin Hendels Sohn Bosse. Quelle: Annekatrin Hendel

82 Minuten dokumentarisch daherkommendes, äußerst selbstironisch inszeniertes Entblättern einer Familie in der Zwangsisolation – Generationenerzählkino. Annekatrin Hendel selbst sieht man mal vorbeiradeln in der Brandenburger Rapslandschaft, die ebenfalls ironisch in schwarz-weiß präsentiert wird mit Berliner Fernsehturm im Hintergrund. Die Filmemacherin spiegelt sich im Fenster oder steht rauchend an der Terrassentür – im Hintergrund ist ein Plakat mit dem Konterfei von Rainer Werner Fassbinder an der Wand im Arbeitszimmer zu sehen. Über den hat sie auch schon gefilmt.

Ein Film als Gegengewicht zu den schnellen Schnitten der Gegenwart in Social Media oder Hollywoodkino, das ebenfalls Pause hat. Ein Film im Corona-Tempo. Zeit zum Durchatmen mal – puuuuh!

Annekatrin Hendel Annekatrin Hendel wurde 1964 in Ost-Berlin geboren. Sie ist Produzentin, Regisseurin und Dok-Filmerin und hat 2004 in Berlin die Produktionsfirma It Media! GmbH gegründet, deren Geschäftsführerin sie ist. Hendel hat in Berlin Design studiert und war 1989 Mitbegründerin des Berliner Theaters 89. Zehn Jahre später folgte ihre erste Filmregie in „Chiquita forever“. Seitdem hat sie 28 Filme produziert, bei zehn Filmen Regie geführt und Drehbücher geschrieben. 2011 erschien ihre Film-Doku über die ostdeutsche Fotografin und Mitbegründerin der Fotoagentur Ostkreuz Sibylle Bergemann (1941-2010). Es folgten biographische Dokus über den Rammstein-Drummer „Flake“ (2011) oder den „Gentlemenboxer“ Henry Maske (2012). Für Aufsehen sorgte ihr 2011 erschienener Film „Vaterlandsverräter“ über den Schriftsteller Paul Gratzik, der für die Stasi spitzelte, in den 80ern ausstieg, sich outete und selbst Stasi-Opfer wurde. Es folgte in demselben Sujet „Anderson“ über den Stasi-Spitzel der Ostberliner Kulturszene Sascha Anderson, der nach der Wende aufflog. Dafür baute Hendel die Ostberliner Küche, in der die Spitzeleien stattfanden, nach, interviewte Anderson als auch seine Opfer. Hendel drehte Filme über Rainer Werner Fassbinder, über das Schicksal der DDR-Familie Brasch oder über ihre Freundin, die Künstlerin Ines Rastig (1965-2016), die sich nach ihrer Krebsdiagnose zum Sterben ins Sternehotel nach Ahrenshoop zurückzog. 2017 erschien ihr tief bewegendes Doku-Porträt über das heutige Demmin und die Ereignisse zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als sich dort hunderte von Menschen aus Angst vor der Roten Armee das Leben nahmen. 2019 folgte „Schönheit & Vergänglichkeit“ über die Nachwendeclubszene Berlins und den Türsteher des Nachtclubs „Berghain“, Sven Marquardt.

Von Michael Meyer