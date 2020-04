Rostock

Rastlos, impulsiv, liebenswert. So lernte ich den Zeichner und Grafiker Armin Münch in den 1980er-Jahren kennen. Damals war er häufig Besucher der Greifswalder OZ-Redaktion, in der ich damals arbeitete. Die Tür flog auf: Herein stürmte ein kleiner quirliger Mann. Heftig gestikulierend, meist gut gelaunt, sprudelte es aus ihm nur so heraus. Münch hatte immer etwas mitzuteilen, gab oft Denkanstöße, suchte stets gedanklichen Austausch. Künstlerisches Schaffen, politische Fragen, Probleme der Universität, deren Professor er war – vieles bewegte ihn. Obwohl seine Visiten meist nur von kurzer Dauer waren, brachte jedes Gespräch mit ihm Gewinn, weil geistig anregend und erhellend. Zeit war bei ihm immer knapp. Wohl auch deshalb liebte er das Präzise, das Eindeutige, das Eindringliche. Im Leben wie in der Kunst.

Der Grafiker Armin Muench in seinem Atelier Quelle: nordlichtnordlicht

Münch wäre am 1. Mai 90 Jahre alt geworden

Am 1. Mai wäre der 2013 Verstorbene 90 Jahre alt geworden. Armin Münch gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Zeichner Mecklenburg-Vorpommerns. Geboren wurde er allerdings in Rabenau bei Dresden. Von 1950 bis 1955 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, ehe er von 1958 bis 1960 Meisterschüler für Grafik an der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin wurde. 1955 zog es ihn an die Küste. Dort fand er in Rostock eine neue Heimat. Dieser Stadt, ja dem ganzen Norden der Republik, gehörte seine große Zuneigung. Vor allem aber liebte er die Menschen an der Küste und ihren Enthusiasmus, mit dem sie in jenen Jahren daran gingen, Neues zu schaffen. 1966 würdigte ihn der Rostocker Journalist Peter Palme: „Was ihn hervorhebt in seiner Arbeit, ist sein großes Können. Eines aber unterscheidet ihn vor allem und deutlich: seine große Liebe zum Meer, zur Küste und ihren Bewohnern.“

Sujets: Fischer, Seemänner, Bauleute und Werftarbeiter

Fischer, Seemänner, Bauleute, Werftarbeiter und Kernkraftwerker zählen zu seinen bevorzugten Sujets, ebenso die Porträts historischer Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven, Thomas Müntzer oder Klaus Störtebeker. Da fast alles ihn reizte, es mit seinen künstlerischen Mitteln festzuhalten, entstanden ungezählte Kreide-, Pinsel- und Federzeichnungen. Obwohl oft in atemberaubenden Tempo hingeworfen, traf er mit dem Pinsel oder dem Zeichenstift dennoch stets das Wesentliche. Meist genügten dem Nationalpreisträger nur wenige Striche, um Entscheidendes hervorzuhebend.

Grafik von Armin Münch: Der Krieg ist zu Ende. Quelle: Paul Kroll

Da drängen sich dem Betrachter unwillkürlich Assoziationen zu Picasso auf. So wie jener, scheute sich auch Münch nicht davor, mit seiner Kunst Position zu den Fragen der Zeit beziehen. So wandte er sich in den 1950er- und 1960er-Jahren gegen die Gefahr des Atomtodes. Eindrucksvoll sind die Blätter, die zeigen, wie Atompilze friedliche Städte auslöschen. Bedrückend wirken die Grafiken von Schwangeren, die das werdende Leben mit hilflosen Gesten vor der Gefahr schützen möchten. Die Mahnung des Künstlers: Menschen lasst es nicht zu!

Zeit seines Lebens ein Suchender, ein Zweifelnder

Immer wieder setzte sich Armin Münch mit dem Faust-Mephisto-Thema auseinander. Es wurde zu einem bestimmenden Gegenstand seines Schaffens. Faust in seiner Widersprüchlichkeit, seiner Ambivalenz und seinem Streben nach Erkenntnis faszinierte Armin Münch. Wohl auch deshalb, weil er Zeit seines Lebens selbst ein unruhiger Geist, ein Suchender, ein Zweifelnder war. So entstanden ausdrucksstarke Grafiken und Bilder, in denen er das Faustische aufhob und das Ewig-Weibliche weiterleben ließ. Das Feminine übte auf den Künstler stets eine große Anziehungskraft aus.

Am 1. Mai wäre der Rostocker Zeichner und Grafiker Armin Münch 90 Jahre alt geworden. Zu diesem Jubiläum ist jetzt ein Buch bei der Edition digital erschienen. Münchs Freund und Weggefährte Michael Baade hat ein Buch verfasst, das den Künstler und Menschen Armin Münch zum Thema hat.

Neues Buch: „ Armin Münch und Michael Baade im Dialog“

Einen Beleg dafür liefert das jetzt in der Edition digital erschienene Buch „ Armin Münch und Michael Baade im Dialog“. Es ist prall gefüllt mit amüsanten sinnlichen Zeichnungen von Meisterhand. Baade (76), mit Münch eng befreundet, zeigt ihn erstmals von dieser sehr intimen Seite. „Weibliche Rundungen werden von Armin Münch eher selbstironisch und augenzwinkernd verwandt, denn der Künstler ließ in privaten, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Korrespondenz seinen erotischen Phantasien bisweilen freien Lauf“, merkt der Hamburger Schriftsteller Peter Schütt (80) dazu an. Michael Baade stützt sich bei seiner Würdigung des Freundes auf Postkarten, Briefe, Skizzen, Notate und Widmungen, die er zwischen 1978 und 2012 von ihm erhielt. Ein wertvolles Büchlein, das uns den Künstler aus Anlass seines 90. Geburtstages menschlich noch näher bringt.

Von Werner Geske