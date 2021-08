Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

„It’s great to be back“, sagt Sophie Higgins freudestrahlend. Die 32-jährige Britin ist endlich wieder auf Pütnitz, endlich wieder beim Pangea-Festival. Gemeinsam mit Aurelia Joly aus Frankreich gestaltet sie die Sandstadt „Sandlantis“ des Wanderzirkus Kollektiv, eine Gruppe, die weltweit Bühnen und Gebäude auf Festivals aufbaut und gestaltet.

Nach zwei Jahren kann das Pangea-Festival auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten endlich wieder stattfinden. Mehr als 300 Menschen wie Sophie Higgins und Aurelia Joly, „passionate people“, wie die Französin sagt, werkeln und wirbeln dieser Tage auf dem ehemaligen Flugplatzgelände umher. Bis zu 15 000 Menschen werden ab kommenden Donnerstag erwartet. Und eine ganze Branche schaut auf Pangea.

„Etwas, was Hoffnung macht“

Mit Unterstützung von Bund und Land – hier vor allem durch das Gesundheitsministerium – und unter Begleitung von Experten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), des Gesundheitsamtes des Landkreises der Universität Portsmouth (Groß Britannien) soll das Pangea Festival eine „Blaupause“ für die Organisation und Veranstaltung von Festivals unter pandemischen Bedingungen werden. Die Experten werten die gesammelten Daten hinterher aus.

Pangea-Erfinder Hans Jensen vor Hangar IV. Hier entsteht ein Funsport-Bereich. Quelle: Robert Niemeyer

„Das ist für uns alle hier endlich wieder etwas Greifbares, etwas, was Hoffnung macht“, sagt Hans Jensen. Der Geschäftsführer der Supreme GmbH aus Rostock ist der Erfinder des Pangea-Festivals, das zum achten Mal stattfindet. Besonders zuletzt war das Festival enorm gewachsen, auch dank des Großsponsors About You. Bei der Erstauflage 2013 hatten etwa 2000 Besucher noch eine Menge Platz. 2019 waren es inklusive Tagesgäste weit mehr als 15 000 Besucher.

Dieses Jahr gibt es keine Tageskarten, sondern nur Tickets für das komplette Festival von Donnerstag bis Sonntag. Etwa 95 Prozent der Karten seien weg. „Tagestickets sind im Konzept nicht vorgesehen“, sagt Jensen.

Tests, Tests, Tests und noch mehr Tests

„Never stop playing“ lautet seit jeher das Motto des Pangea-Festivals. In diesem Jahr geht es aber um sehr viel mehr. Das Pangea-Festival soll im Namen einer ganzen Branche den Beweis antreten, dass Großveranstaltungen dieser Art stattfinden können, ohne dass sie zum Pandemietreiber werden. „Es muss für die Gesellschaft besser sein, das Festival zu machen, als es nicht zu machen“, so Hans Jensen. Das heißt vor allem, das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Sophie Higgins aus Großbritannien (r.) und Aurelia Joly aus Frankreich gestalten die Sandlantis-Welt. Quelle: Robert Niemeyer

Und das soll vor allem durch ein engmaschiges Testsystem erreicht werden. Bereits während des Aufbaus in den vergangenen Wochen musste sich jeder, der das Festivalgelände betritt, einem Corona-Test unterziehen. Die Helfer auf dem Gelände werden täglich getestet, wer geimpft ist, einmal, wer nicht geimpft ist, zweimal am Tag. Auch alle Festivalbesucher werden getestet. Die Idee dahinter: Bereits vor Betreten des Geländes sollen sämtliche Infizierte rausgefiltert werden. „Wir wollen zeigen, dass so viele Tests auch logistisch möglich sind.“ Das führt aber auch dazu, dass etwa 20 Prozent mehr Helfer benötigt werden als ohne Corona-Konzept.

Dabei werden für Ungeimpfte, Nicht-Genesene und Ungeschützte PCR-Tests verwendet. Wer geimpft, genesen oder geschützt (genesen und Erstimpfung) ist, macht einen Schnelltest. Auch während des Festivals wird kräftig getestet, unter anderem bei einem Pooling-Test für alle nicht vollständig geimpften Personen. Wer mit dem Coronavirus infiziert ist, darf nicht auf das Gelände beziehungsweise muss in Quarantäne und dann das Gelände betreut sicher verlassen. Die Idee dabei ist außerdem, auch die symptomlos Infizierten herauszufiltern.

Es gelten die AHAL-Regeln

Laut Jensen wurden im Vorfeld verschiedene Szenarien durchgespielt, um auf sämtliche Eventualitäten wie beispielsweise größere Ansteckungsszenarien reagieren zu können. „Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es passt“, sagt Jensen. Statistiken würden zeigen, dass nur ein Prozent aller Corona-Ansteckungen im Außenbereich stattfinden. „99 Prozent unseres Festivals finden draußen statt.“

Der Strandbereich soll größer werden. Der Sand wird hier noch verteilt, die Sprung- und Klettertürme im Wasser stehen schon. Quelle: Robert Niemeyer

Auch an kleineren Stellschrauben wurde gedreht. So gibt es nur Einzeltoiletten und Einzelduschen, die zudem mit spezieller Luftabsaugtechnik ausgestattet sind, um einen Luftaustausch zu gewährleisten. „Es gilt AHAL“, sagt der Pangea-Chef. Also: Abstand, Handhygiene, in die Armbeuge husten und niesen, lüften.

Inhaltlich soll das Festival dabei keine Kopie der 2019er-Version sein. Punktuell sei das eigentliche Konzept weiterentwickelt worden. Die Veranstaltungsfläche ist etwas größer. Das Zentrum an Hangar IV wird als Art kubanischer Marktplatz gestaltet. Der große Surfpool wandert in Richtung Süden nahe der Landebahn. Der Strandbereich in der Nähe von Hangar V wird größer. „Es wird kein Abklatsch von 2019“, so Hans Jensen.

Echtzeit-Lautstärke-Messungen

Dazu gehört auch ein umfangreiches Musikprogramm mit etlichen Künstlern. Auch in diesem Bereich habe sich das Festival weiterentwickelt. Kritikpunkt der vergangenen Jahre, speziell seit 2016, die Lautstärke. Auch hier wurde laut Jensen am Beschallungskonzept gefeilt. Unter anderem wurde die Hauptbühne in nordöstliche Richtung gedreht. Ein Sorgentelefon wird erneut eingerichtet, falls es zu laut wird. Die Nummer lautet: 0174 / 354 38 43.

Der Surfpool befindet sich nicht mehr an Halle IV, sondern in der Nähe der Landebahn. Quelle: Robert Niemeyer

Erstmals wird eine spezielle Technik zur Überwachung des Lärmpegels eingesetzt. So werden laut Hans Jensen an verschiedenen Orten wie beispielsweise in Körkwitz, in Ribnitz, Dändorf oder auch Damgarten Sensoren installiert, die die Lautstärke messen. Die Werte werden in Echtzeit übertragen, so dass der Tonmeister quasi live vor Ort während der Konzerte nachsteuern kann, falls es irgendwo zu laut wird. Auch das Ordnungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten ist wieder mit im Boot und wird Messungen vornehmen.

Von Robert Niemeyer