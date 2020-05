Rostock

Up Platt begrüßte Joachim Gauck den Weltkünstler. „Nu, Kinnings, denn ma los“, sagte der Ex-Bundespräsident, als es in die Rostocker Kunsthalle ging. Günther Uecker, der große Weltkünstler aus Düsseldorf mit mecklenburgischen Wurzeln hatte zur kleinen Führung durch seine zweite große Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle geladen. Gauck war gern gekommen.

Und so zogen der Künstler und der Staatsmann und Theologe mit ihren Ehefrauen Christine Uecker und Daniela Schadt, der Landeskultusministerin Bettina Martin, dem Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Kunsthallen-Direktor Jörg-Uwe Neumann zu einem kleinen Presserundgang mit Promifaktor durchs Museum. Als Ersatz für eine anständige Ausstellungseröffnung.

Neumann sagte im Foyer, dass er angesichts dieser letzten großen Ausstellung auf dem ehrwürdigen Fußboden des Kunsthallenparterres Tränen in den Augen habe. Demnächst wird die Kunsthalle aufwendig umgebaut – und muss dann für zwei Jahre schließen. Den Hafez-Zyklus, des um 1320 in Shiraz gebornen persischen Dichters Hafez mit 42 Werken, den Uecker 1953 begonnen hatte, hat der Künstler der Rostocker Kunsthalle geschenkt.

Uecker erzählte, wie es ihn in den Iran verschlagen habe, wo er schon in den 50er-Jahren die Beschäftigung mit dem persischen Dichter Hafez begonnen habe, dem die aktuelle Schau gewidmet ist. Und Gauck wie auch Daniela Schadt fragten sehr interessiert nach. „Damals sei er zerrissen gewesen zwischen der Heimatliebe – Mecklenburg zu verlassen ist nicht leicht – und der Sehnsucht nach der großen weiten Welt.“ Gauck lächelte ein elder-statesman-mildes Lächeln und meinte trocken: „Das war doch 1953 – da war wohl die Sehnsucht nach Weite größer, oder?“

Uecker erzählte bei dem Rundgang, wie er sich wegen der Corona-Epidemie in den vergangenen sechs Wochen in seinem eigenen Garten in Düsseldorf in selbst gewählte Quarantäne begeben hat und diese Zeit zu innerer Einkehr nutzte. „Diese Einkehr, die einen überfällt, dass man so erschrocken ist, verängstigt vor der Welt, die einem verloren geht.“ Das passe fast perfekt zu den Werken von Hafez: „Mit seinen wunderbaren Versen, die von menschlicher Nähe handeln, gelebtes Leben, auch getrunken, geliebt und verehrt und voller Demut vor der Schöpfung. Das ist der Hafez“, sagte Uecker.

41 Arbeiten von Uecker und acht Werke iranischer Künstler

„ Huldigung an Hafez“ heißt die Schau, die knapp 42 Werke aus Ueckers Hafiz-Zyklus mit Arbeiten von acht Künstlern aus dem Iran vereint, die er dort getroffen und kennengelernt hat. Die Arbeiten sind ab 29. Mai 11 Uhr zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 16. August.

