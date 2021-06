Rostock

Am 19. Juni wird die Ausstellung „Ost/Western – Kino, Kult und Klassenfeind“ in der Rostocker Kunsthalle eröffnet. Während Pierre Brice, der Star des westdeutschen „Indianer“-Films ist, ist der Schauspieler Gojko Mitic in Ostdeutschland als „Winnetou des Ostens“ aus zahlreichen DEFA-Indianerfilmen bekannt.

In der Ausstellung wird der Einfluss dieser beiden Filmreihen auf die Gesellschaft, ihre Alltagskultur und die gesamte Kunst- und Kulturszene der 70er Jahre bis heute gezeigt. Die OZ verlost dafür nicht nur Eintrittskarten, sondern auch handsignierte Ausstellungskataloge von Gojko Mitic.

So machen Sie mit

Was verbinden Sie mit Gojko Mitic? Schildern Sie uns Ihre schönste Erinnerung und sichern Sie sich die Chance auf einen von fünf signierten Katalogen sowie fünf Familien-Eintrittskarten für die Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle.

Alles was Sie dafür tun müssen, ist, uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Ost/Western“ an online@ostsee-zeitung.de zu schicken, in der Sie uns von ihren Erinnerungen an den DDR-Schauspieler oder an die Indianerfilme erzählen.

Einsendeschluss ist Freitag, der 25. Juni, 15 Uhr. Wir losen dann die fünf glücklichen Gewinner aus, die bis Ende August die Ausstellung besuchen können. Sie werden sowohl online als auch in der Zeitung bekannt gegeben.

