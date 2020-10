Lassan

Als Antonia Michaelis und ihr Mann Dr. Philipp Klein samt ihren Kindern im September 2018 von Wehrland bei Lassan nach Madagaskar aufbrachen, stand eigentlich eine Auszeit auf dem Plan. Doch wer die genauso quirlige wie kreative Buchautorin kennt – und ihr Bekanntheitsgrad ist groß –, der musste von vornherein zumindest ahnen, dass daraus nichts werden konnte.

Der Aufenthalt in dem Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste bot alles andere als eine Entspannungspause. Vielmehr stellte die Autorin und vierfache Mutter zusammen mit vielen Partnern vor Ort und aus Deutschland im Dorf Talata unweit der 240 000-Einwohner-Stadt Antsirabé ein beeindruckendes Schulprojekt auf die Beine. Mit zahlreichen Helfern wurde hier im Sommer 2019 die Privatschule „Lycée les Pigeons“ (deutsch: „College der Vögel“) innerhalb von nur drei Monaten buchstäblich aus dem Boden gestampft. Im November 2019 wurde die Eröffnung gefeiert.

Alternative zum Steineschleppen oder Betteln

„Heute lernen in unserer Schule 250 Kinder im Alter von drei bis 19 Jahren“, berichtet Antonia Michaelis, die seit ihrer vor einiger Zeit erfolgten Rückkehr das Schulprojekt von Wehrland aus online begleitet, organisiert, umsorgt. Kinder, die sich sonst als billige Arbeiter verdingen, Steine schleppen oder betteln würden, drücken nun in dem tauben-förmigen Neubau in Talata die Schulbank. „Hier gibt es auch Internet, eine Näh- und eine Holzwerkstatt, Informatik-, Musik-, Theater- und Filmprojekte, eine kleine Bibliothek, einen Schulgarten sowie Umweltunterricht“, erzählt die Initiatorin, Jahrgang 1979.

Initiatorin Antonia Michaelis zeigt eine Stickerei, die in der zum Schulprojekt gehörenden Nähwerkstatt im madagassischen Antsirabé entstanden ist. Quelle: Tom Schröter

Besonders gehe es den Akteuren darum, „die Kreativität der Kinder und das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Natur zu ermutigen“, was bitter nötig sei. Denn: „Schon etwa 90 Prozent der Urwälder Madagaskars sind abgeholzt, wobei an ihre Stelle Felder für den Reisanbau treten“, schildert die Frau aus Vorpommern. „Da die Reiskulturen die Böden schnell auslaugen, werden der Landwirtschaft immer neue Waldflächen geopfert.“

Auch finanziell war und ist der Betrieb der Schule ein Kraftakt, zumal sich bald auch noch ein Kinderhaus hinzugesellte, in dem aktuell zwölf obdachlose Mädchen und Jungen menschenwürdig leben. Etwa 50 000 Euro stellten freigiebige Spender privat für Grundstückskauf und Hausbau zur Verfügung. „Fast mein gesamter Verdienst aus Büchern und Lesungen fließt in die Schule und das Kinderhaus“, so Antonia Michaelis. Aber irgendwie reiche es nie. Aktuell finanzieren deutsche Paten 105 der Schüler. „Sie zahlen jeweils 20 Euro pro Monat. Dies reicht aus, damit die Kinder, die unter Vitamin-, Kalzium- und Proteinmangel leiden, neben Schulmaterial und Schulgeld auch ein warmes, gesundes Essen bekommen.“

Die Warteliste für Schulpatenschaften ist lang

Stets ist die Wehrlanderin auf der Suche nach weiteren Paten. Die Warteliste ist lang. Die Umgewöhnung auf die deutsche Lebensweise und die Art des Konsums sei ihr nach der Rückkehr schwer gefallen. „Auf Madagaskar wird sehr viel recycelt, wie Plastik, Glasflaschen oder Kleidung“, sagt sie. Ihr Mann Philipp – in Madagaskar war er in seinem Beruf als Arzt im Auftrag des Hamburger Tropeninstituts an einem Forschungsprojekt zur Bilharziose (durch den Pärchenegel ausgelöste parasitäre Infektionskrankheit) beteiligt – und weitere Familienmitglieder, Freude und Bekannte unterstützen das Vorhaben nach Kräften.

Bunt, modern, nachhaltig: „Lycée les Pigeons“ ist in mehrerlei Hinsicht anders als andere Schulen in Madagaskar. Quelle: privat

Antonia Michaelis hatte sich in den Vorjahren zusammen mit weiteren Partnern in Vorpommern unter anderem in Theaterprojekten an Schulen engagiert. So studierte sie zum Beispiel 2016 mit Schülern der Wolgaster Janusz-Korczak-Schule und Flüchtlingen das dreistündige Musical „Grenzenlos“ ein, das an mehreren Spielorten gezeigt wurde. Auch auf Madagaskar wurde wieder inszeniert: Es entstand ein mehrsprachiger Kinderfilm mit zahlreichen Laiendarstellern. Die turbulente Detektiv-Story „Der Schatz der Tauben“ mit Verfolgungsjagden und Schlammschlachten führte über Märkte, vorbei an Reisfeldern, durch eine Villa, typisch madagassische Wohnungen und über zumeist rumpelige Straßen – teils mit Pkw, Bus, Fahrrad- und Lauf-Rikscha – für die Macher und die Darsteller ein weiteres großes Abenteuer.

